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Seçim 2019 Sayfası

İlhan Omar'ı ölümle tehdit eden şahıs gözaltına alındı! "Müslümanlardan nefret ediyorum"

ABD Kongresinin ilk başörtülü Müslüman kadın üyesi olan İlhan Omar'ı öldürmekle tehdit eden zanlı, New York'ta gözaltına alındı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 22:21
İlhan Omar'ı ölümle tehdit eden şahıs gözaltına alındı! "Müslümanlardan nefret ediyorum"

New York Batı Bölgesi Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, New York'un Addison kasabasında yaşayan Patrick Carlineo, "İlhan Omar'ı ölümle tehdit etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı. 

Konuyla ilgili suç duyurusunda, 21 Mart'ta, Carlineo'nun, Omar'ın Washington'daki ofisini arayarak oradaki çalışanlara, "Müslüman Kardeşler (İhvan) için mi çalışıyorsunuz? Neden onun (Omar) için çalışıyorsunuz, o bir terörist. Ona bir kurşun atacağım" dediği belirtildi.

Omar'ın çalışanlarının durumu Kongre ofisine bildirmesi üzerine Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) soruşturma başlattığı ve Carlineo'ya ulaşıldığı kaydedildi.

"Müslümanlardan nefret ediyorum"

Carlineo'nun FBI tarafından yapılan ilk sorgusunda, "Ben Başkan Donald Trump'ı seven bir vatanseverim ve hükümetimizdeki radikal Müslümanlardan nefret ediyorum." dediği belirtildi.

Omar'ın, bir program için gittiği Los Angeles'ta kaldığı otele bombalı saldırı tehdidi yapıldığı ortaya çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 22:21
  1. 21 Mart
  2. Washington
  3. Los Angeles
  4. İlhan Omar

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