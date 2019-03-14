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İlham veren bağışçılar, değişim oluşturan öykülerini anlattı

TÜSEV, bireysel bağışçılık kültürünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenli olarak bağış yapan kişilerin hikayelerine yer verdiği İlham Veren Bağışçılar Anlatıyor video serisinin yenisini yayınladı.

14 Mart 2019 Perşembe 10:51
İlham veren bağışçılar, değişim oluşturan öykülerini anlattı

TÜSEV, bireysel bağışçılık kültürünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenli olarak bağış yapan kişilerin hikayelerine yer verdiği İlham Veren Bağışçılar Anlatıyor video serisinin yenisini yayınladı. Yeni seride, müzisyen Kalben’den Fenerbahçe Erkek Basketbol ve Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı sporcusu Sinan Güler’e kadar birçok isim yer alıyor.



Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) Türkiye’de bağışçılık ve filantropi kültürünü teşvik etmek ve stratejik bağışçılığın gelişebilmesini kolaylaştıran bir altyapı sağlamak için 2011 yılından beri yürüttüğü Değişim için Bağış Projesi kapsamında hazırladığı İlham Veren Bağışçılar Anlatıyor video çalışmalarının yeni serisi yayınlandı. İlk kez 2017 yılında hayata geçirilen video çalışma kapsamında farklı profillerden, sivil toplum kuruluşlarına (STK) düzenli olarak bağış yapan kişiler bağışçılık hikayelerini paylaşarak, toplumda stratejik bağışçılık konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlıyor.



10 İlham Veren Bağışçının hikayelerine yer verilen yeni video serisinde; geçimini hamallık yaparak kazanan Mehmet Ateş, sivil toplum çalışanı Birce Altay, müzisyen Kalben, Mazars Denge CEO’su ve Sürdürülebilirlik Elçisi İzel Levi Coşkun, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner, berber Rasim Uyan, editör ve yazar Hande Birsay, Fenerbahçe Erkek Basketbol ve Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı sporcusu Sinan Güler, 91 yaşındaki maraton koşucusu Safder Kartoğlu ve girişimci ve BigChef’s markasının kurucu ortağı Gamze Cizrelibağışlarını neden sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yaptıklarını anlatarak bağışçılık deneyimlerini paylaşıyor.



Sosyal medya kanallarından paylaşılacak


Tüm bağışçıların hikayelerinden kısa bölümlerle hazırlanan tanıtım videosunun yayınlandığı çalışma kapsamında her bir bağışçının videosu, 18 Mart 2019’dan itibaren Pazartesi ve Perşembe günleri #bağışyapıyorumçünkü, #değişimiçinbağış ve #miktarıdeğilyararı etiketleri ile TÜSEV’in ve Değişim için Bağış’ın sosyal medya kanallarından paylaşılacak.



İlham veren bağışçıların bağış yapma motivasyonlarını, bağışlarını sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapmayı tercih etme nedenlerini, yapılan bağış miktarı ve STK’larda gönüllülük yapma üzerine düşüncelerini ve desteklemeyi tercih ettikleri alanlara dair fikirlerini paylaştıkları videolar Değişim için Bağış Projesinin YouTube hesabından izlenebiliyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:51
  1. kültür
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