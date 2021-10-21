  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İlham Aliyev'den "Zengezur Koridoru" müjdesi: İstediğimize ulaşıyoruz
Dünya

İlham Aliyev'den "Zengezur Koridoru" müjdesi: İstediğimize ulaşıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Erivan, Zengezur Koridoru'na önce karşı çıksa da artık kabullendi. İstediğimize ulaşıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 19:28:00 -
İlham Aliyev'den "Zengezur Koridoru" müjdesi: İstediğimize ulaşıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni işgali'nin kurtarılmasının birinci yıl dönümünde Zengilan şehrine gitti. Karabağ'ın ilk akıllı köy projesini ve Zengilen Havalimanı'nın yapımını denetledi

Aliyev, "Burası lojistik merkez olacak. Zengezur Koridoru Zengilan'dan geçecek" diye konuştu.

Son dönemde Zengezur Koridoru hakkında yapılan olumlu açıklamalara dikkat çeken Aliyev, "Bunlar isteğimize ulaştığımızı gösteriyor. Ermenistan ilk etapta direndi ancak artık bunu kabul etti" ifadesini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan beş gün önce Bağımsız Devletler Topluluğu Zirvesinde yaptığı konuşmada, Karabağ'da ulaşım yollarının açılmasını desteklediklerini söylemişti.

Azerbaycan ve Nahçıvan arasında Ermeni toprakları üzerinden demir ve karayolu bağlantısı sağlanacağını söyleyen Paşinyan, Zengezur Koridoru projesini reddetme politikasından geri adım atmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

TÜRK DÜNYASININ BİRLEŞMESİ KARDEŞ AZEBAYCANDAN GERÇER,,İNŞALLAH ÇOK YAKINDA GERÇEKLEŞECETİR,,
  • Yanıtla
4 ilde operasyon! 15 Mossad ajanı yakalandı!
Gündem

4 ilde operasyon! 15 Mossad ajanı yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tespit edilen 15 Mossad ajanı yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Yüzlerce kişi hastalandı... Yeni salgın şoku! O ülkede uyarı yapıldı: Soğanlarınızı hemen çöpe atın!
Dünya

Yüzlerce kişi hastalandı... Yeni salgın şoku! O ülkede uyarı yapıldı: Soğanlarınızı hemen çöpe atın!

ABD'de 37 eyalette yüzlerce kişiyi hasta eden 'salmonella' salgınının arkasında Meksika'dan ithal edilen soğanlar çıktı. Yetkililer "Aldığın..
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Bunu yapmazsanız cezası var
Ekonomi

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Bunu yapmazsanız cezası var

Emlak Vergisi’nde ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım'dan itibaren resmen başlıyor. Ödemeler, 30 Kasım’a kadar devam edecek. Gayrimenkule göre f..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay