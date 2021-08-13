İlham Aliyev’den Başkan Erdoğan’a taziye mesajı

Batı Karadeniz felaketi yaşıyor. Son iki gündür yaşanan şiddetli sağanak yağış sele dönüştü.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı artıyor. Acı haber Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, 11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldiği belirtildi.

Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçelerinin selden etkilendiği belirtilerek, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı vurgulandı.

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 25, Sinop’ta 2 vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edilerek, Bartın’da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

"Son derece kederlendim"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdığı mesajda Kastamonu, Sinop ve Bartın’da meydana gelen sel felaketi sonucu can kaybı ve yıkım haberlerinden dolayı son derece kederlendirdiğini dile getirdi.

Aliyev mesajında, "Kendim ve Azerbaycan halkı adına size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına ve bu faciadan dolayı başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin” ifadelerine yer verdi.