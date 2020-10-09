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Gündem İlham Aliyev ulusa seslendi!
Gündem

İlham Aliyev ulusa seslendi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:40:00 - 2020-10-09 16:57:42
İlham Aliyev ulusa seslendi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, televizyonlardan canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Aliyev, 'Bugün Azerbaycan Ordusu Çaylı köyü, Yukarı güzlek köyü,Kıslak köyü,Garacalar köyü,Suleymanlı ve Sur köyleri ve Hadrud kasabasını işgalden kurtardı. Düşmanın elinde tek bir tane bile Azeri silahı yoktur. Bizim bazı bölgelerimizi ele geçirdikleri iddiaları yalandır' dedi.

İlham Aliyev, 'Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. Biz onlara yerini gösterdik. Onlar bizim gücümüzü gördüler. Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız. Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum' ifadelerine yer verdi.

'Dağlık Karabağ bizimdir' diyerek son noktayı koyan Aliyev, 'Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım' dedi.

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