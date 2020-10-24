İlham Aliyev silah aldıkları ülkeleri açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin silah tedarik ettiği ülkeleri açıkladı. Le Figaro'ya konuşan Aliyev, birçok ülkeden silah satın aldıklarına vurgu yaparak "Birçok ülkeden silah alıyoruz, ancak bunların çoğu Türkiye ve İsrail'den değil, Rusya'dan da satın alınıyor" dedi.

Aliyev, Azerbaycan'ın Ukrayna, Belarus ve İran yapımı silahlar satın aldığını da sözlerine ekledi.

Aliyev ayrıca, Ermenistan'ın Rus silahlarını ücretsiz olarak aldığını söyledi. Erivan'ın geçen yıl Rusya’dan Su-30SM savaş uçakları satın aldığı ve ödemenin bir kısmını teslimat sırasında yaptığı biliniyor.