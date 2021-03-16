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Dünya İlham Aliyev: Kimi savunduğunuza iyice bakın
Dünya

İlham Aliyev: Kimi savunduğunuza iyice bakın

Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Hocavend kentlerini ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ı destekleyen yabancı çevrelerin, onların Azerbaycan topraklarında yaptığı vahşeti görmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 11:21:00 -

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Hocavend illerini ziyaret etti. Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görüldü.

İlham Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi.

Yerleşim birimlerinin birinde mola veren Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerde imar çalışmalarına başladıklarını, yeni yollar inşa ettiklerini bildirdi.

Aliyev, hain düşmanın işgal döneminde Azerbaycan'ın tarihi mirasını yok etmek istediğini belirterek, "Fakat bunu başaramadılar. Biz bu topraklara geri döndük. Kahraman ve muzaffer halk olarak geri döndük ve düşmanı topraklarımızdan kovduk." dedi.

Yolculuğuna devam eden Aliyev, araçta yaptığı konuşmada, Ermenistan'ı destekleyen yabancı çevrelerin, onların Azerbaycan topraklarında yaptığı vahşeti görmesi gerektiğini kaydetti.

Aliyev, yol boyunca Hocavend'in köylerinde mola vererek incelemelerde bulundu.

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Yorumlar

Haldun Lenger

Aliyev Abi, Başıörtülü fotoğrafla pasaport vermiyormuşsun. Ayıptır yaptığın. Bu iş döner seni vurur. Bırak yüz açıkta pasaport alsın herkes.
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