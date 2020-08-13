İlham Aliyev ile Vladimir Putin arasında flaş görüşme! Ermenistan'a 400 tondan fazla...

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

İki lider arasındaki görüşmede bölgesel konular ele alındığı belirtilirken, telefon görüşmesindeki esas amacın farklı olduğu bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider arasındaki telefon görüşmesi dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Yapılan görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında 12-16 Temmuz tarihlerinde yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi veren Aliyev, Ermenistan'ın amacının yaşanan bu çatışmaya üçüncü tarafları dahil etmek olduğunu belirtti.

Rusya'dan Ermenistan'a 400 tondan fazla askeri yük

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesindeki asıl amacının, çatışmalar sona erdikten hemen sonra Rusya'dan Kazakistan, Türkmenistan ve İran hava sahası kullanılarak Ermenistan'a 400 tondan fazla askeri yük gönderilmesi olayının açıklığa kavuşturulması olduğu belirtildi.

"Toplumda endişe ve sorulara yol açtı"

Aliyev, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'dan Ermenistan'a askeri kargo taşımacılığının artmasının Azerbaycan toplumunda endişelere ve ciddi sorulara yol açtığını kaydetti.