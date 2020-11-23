İlham Aliyev "hesap verecekler" deyip açıkladı: Tüm dünya bunu görmeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Ermeni işgalinden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaret etti. Burayı tek bir kurşun bile atmadan kurtardıklarını aktaran Aliyev, düşmanı savaş alanında mağlup ederek Ağdam'dan çekilmek zorunda bıraktıklarını söyledi.

Yıkık ve harabe durumda olan köyleri gösteren Aliyev, tüm dünyanın bunu görmesi gerektiğini belirtti. Etrafta bir tek sağlam yapı olmadığına dikkat çeken Aliyev, Ermenistan'ın işlediği savaş suçları nedeniyle hesap vereceğini kaydetti.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği tarihi başarı, Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur bırakmıştı. Ateşkes gereği Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çıkmıştı.