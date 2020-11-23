  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İlham Aliyev "hesap verecekler" deyip açıkladı: Tüm dünya bunu görmeli
Dünya

İlham Aliyev "hesap verecekler" deyip açıkladı: Tüm dünya bunu görmeli

Ermeni işgalinden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yıkık ve harabe durumda olan köyleri göstererek, tüm dünyanın bunu görmesi gerektiğini söyledi. Etrafta bir tek sağlam yapı olmadığına dikkat çeken Aliyev, Ermenistan'ın işlediği savaş suçları nedeniyle hesap vereceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 18:28:00 -
İlham Aliyev "hesap verecekler" deyip açıkladı: Tüm dünya bunu görmeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Ermeni işgalinden kurtarılan Ağdam şehrini ziyaret etti. Burayı tek bir kurşun bile atmadan kurtardıklarını aktaran Aliyev, düşmanı savaş alanında mağlup ederek Ağdam'dan çekilmek zorunda bıraktıklarını söyledi.

Yıkık ve harabe durumda olan köyleri gösteren Aliyev, tüm dünyanın bunu görmesi gerektiğini belirtti. Etrafta bir tek sağlam yapı olmadığına dikkat çeken Aliyev, Ermenistan'ın işlediği savaş suçları nedeniyle hesap vereceğini kaydetti.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği tarihi başarı, Ermenistan'ı ateşkes imzalamaya mecbur bırakmıştı. Ateşkes gereği Ermeni silahlı güçleri 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüreklere su serpecek haber! Bakan Koca müjdeyi verdi
Korona Virüs

Yüreklere su serpecek haber! Bakan Koca müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili önemli bilgileri paylaştı. Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü köşes..
İYİ Parti'de istifalar peş peşe! 5 kritik isim bıraktı
Siyaset

İYİ Parti'de istifalar peş peşe! 5 kritik isim bıraktı

İYİ Parti Kayseri teşkilatında, aralarında parti kurucuları ve geçmişte yönetimde görev almış 5 ismin istifa ettiği öğrenildi...
Asıl amaç bu! Türkiye’den S-400 ve F-35 açıklaması
Gündem

Asıl amaç bu! Türkiye’den S-400 ve F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 ve F-35 ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hulusi Akar, ‘Bu konuda niyetimizin yalnızca 83 mil..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay