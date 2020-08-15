İlhak sadece kılıfmış! Prense İsrail daveti

Mehmet Aydın

İsrail’le yaptığı dostluk anlaşmasına Filistin’i kalkan yaparak meşruyet kazandırmak isteyen BAE’ye ilk yalanlama yine Netanyahu’dan geldi. Netanyahu, Batı Yaka’nın ilhakının masadan tamamen kalkmadığını, sadece ertelendiğini belirterek ilerleyen dönemde bu işgal planını uygulayabileceklerini açıkladı.

“İsrail, Batı Yaka’yı ilhaktan vazgeçti” diyerek siyonistlerle olan gizli dost ilişkisinin resmiyete dökülmesine zemin hazırlayan BAE Veliaht Prensin bin Zayed’in sözleri için bir İsrailli bir güvenlik yetkilisi yalanlayarak, “Batı Yaka’nın ilhak planı masada ve biz buna bağlıyız. Trump, BAE ile tarihi barışı uygulamak için ilhakı askıya alınmasını istedi” diyerek ilerde planı uygulayacaklarını belirtti.