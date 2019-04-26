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İlgisizlikten derneği kapatacaklardı, şimdi 5. yıldönümü kutlaması adıyla 'inançsızlık partisi'ne davet ediyorlar

Türkiye'de inanç özgürlüğü adı altında İslam'a karşı kin ve nefretini her alanda kusan ateistler, kendilerine taraftar toplamak için yeni bir kılıf buldu. İlgisizlikten kapanmak üzere olan Ateizm Derneği'nin 5. yıldönümü kutlaması adı altında 'ünlü isimler gelecek' iddiasıyla vatandaşları kirli zihniyetlerini aşılamak için düzenledikleri resepsiyona davet ettiler.

26 Nisan 2019 Cuma 00:07
İlgisizlikten derneği kapatacaklardı, şimdi 5. yıldönümü kutlaması adıyla 'inançsızlık partisi'ne davet ediyorlar

 yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz aylarda derneği kapatacakken yola devam kararı alana Ateizm Derneği, inançsızlığı eğlence süsü vererek taraftar toplama çabasına devam ediyor. 

Ünlü isimler gelecek iddiasıyla bilet satıyorlar

28 Nisan'da inançsızlıklarını yaymak için yeni bir argüman olarak kuruluşunun 5. yıldönümünü kullanacak olan ateistler, 'kokteyl resepsiyonu'na ünlü isimlerin katılacağı iddiasıyla 99 ile 150 liraya bilet satmaya başladı.

Gizemli ve süslü cümlelerle davet ettiler

'İnanç özgürlüğü' adı altında İslam düşmanlığı yapan ateistler, "Ateistler nasıl eğlenir ve partiler? Ritüelleri nelerdir?, Bizzat tecrübe ederek bu binlerce yıllık sırrı çözmeye var mısın?" gibi gizemli ve süslü cümlelerle halkı davet etti.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 00:22
  1. Ateizm Derneği
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  3. İnançsızlık özgürlüğü
  4. İnanç özgürlüğü

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