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Dünya İlginç yöntem! Buzlanmasını önlemek için tren raylarını ateşe verdiler
Dünya

İlginç yöntem! Buzlanmasını önlemek için tren raylarını ateşe verdiler

ABD’nin Chicago kentinde tren raylarının buz tutmasını önlemek amacıyla raylar kontrollü bir şekilde ateşe verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 18:31:00 -
İlginç yöntem! Buzlanmasını önlemek için tren raylarını ateşe verdiler

ABD’nin Chicago kentinde hava sıcaklığının eksi 1’e düşmesiyle buzlanmaya karşı tren rayları kontrollü bir şekilde ateşe verildi.

ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde tren raylarının buz tutmasını önlemek amacıyla dikkat çeken bir yönteme başvuruldu. Kentte hava sıcaklığının eksi 1’e düşmesiyle tren seferlerinin aksamaması için raylar kontrollü bir şekilde ateşe verildi.

Alevlerin arasında tren yolculuğu

Rayların buz tutması önlenirken, trenler alevlerin arasından geçerek seferleri sürdürdü.

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