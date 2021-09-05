İlginç sözler: Kane, Ronaldo'dan daha iyi

İngiltere'nin eski milli oyuncularından Gabriel Agbonlahor, Harry Kane'in Cristiano Ronaldo'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.

Bir takımı olsa Kane'i seçeceğini kaydeden Agbonlahor, "Kimse hücumda ondan daha iyi değil. Premier Lig'de gol atacağına güvenecek bir oyuncu arıyorsanız, o Harry Kane'dir. Onun gibisini görmedim." dedi.

Kane'in daha iyi bitirici olduğunu belirten eski futbolcu, "Ronaldo da önemli goller attı ancak Kane'in bitiriciliği inanılmaz derecede iyi" ifadelerini kullandı.

Harry Kane kariyeri boyunca en çok Tottenham'da forma giydi; 339 maçta 223 gol attı.

Ronaldo ise kariyeri boyunca en çok Real Madrid'de forma giydi; 438 maçta 450 gol attı.