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Yerel İlginç olay: Motoru çaldılar, yaktılar, göle attılar
Yerel

İlginç olay: Motoru çaldılar, yaktılar, göle attılar

Yeniakit Publisher
2024-07-23 16:51:00 -
İlginç olay: Motoru çaldılar, yaktılar, göle attılar

Muğla'da bir evin bahçesinden motor çalan hırsızlar, motoru yaktıktan sonra başka bir mahallede bulunan gölete attılar.

Olay, Menteşe’nin Meke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar, evin bahçesinden çaldıkları motoru yaktıktan sonra Çatakbağyaka Mahallesi'ndeki bir gölete attılar.

Gölün yanından geçen bir vatandaşın sahipsiz motoru gölde görüp ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, 48 DM 384 plakalı motorun sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Motorun sahibinin S.K. isimli bir vatandaş olduğu belirlenirken, S.K.’nın şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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