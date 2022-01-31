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Gündem İlginç kaza: Dik şekilde asılı kaldı
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İlginç kaza: Dik şekilde asılı kaldı

Bahçelievler'de park halindeki araçlara çarpan otomobil dik şekilde asılı kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 06:58:00 -
İlginç kaza: Dik şekilde asılı kaldı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan araç sürücüsü Emrah Y. yönetimindeki 34 SK 3916 plakalı otomobil park halindeki iki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile havalanan araç, park halindeki 34 DS 2208 plakalı ticari aracın üzerine devrilerek, dik bir şekilde asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü ve yolcu çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Polisin yaptığı kontrolde otomobili kullandığı düşünülen Emrah Y.'nin alkollü olduğu belirlendi. Sarhoş olan sürücü, uzun süre alkolmetreye üflemedi. Polislerin uzun süre ikna çalışması sonucunda Emrah Y.'nin 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Emrah Y. ve yanındaki yolcu gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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