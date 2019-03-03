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İlginç eylem: Yan yana dizip, gömdüler!

Konya'da bir grup hayvansever, hayvanların insanlar tarafından katledilmesine tepki göstermek için cenaze töreni düzenledi. Temsili ölü hayvan bedenleri, kefenlenerek, yan yana araziye gömüldü.

03 Mart 2019 Pazar 20:24
İlginç eylem: Yan yana dizip, gömdüler!

​Şefkat-Der Başkanı Hayrettin Bulan ve bir grup hayvansever, hayvanların insanlar tarafından katledilmesine tepki amacıyla temsili cenaze töreni düzenledi. 

Toplumun hayvanlara karşı daha duyarlı olmasını isteyen grup, temsili olarak hayvan ölülerini kefenleyip, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde boş bir araziye gömdü. 

Şefkat-Der Başkanı Hayrettin Bulan, "Bunlar bizim dilsiz dostlarımız. Maalesef insanlarımız bu hayvanlara zarar veriyor. Biri tekmeliyor, diğeri yakıp atıyor, biri üzerinden geçip öldürüyor, bazıları da açlıktan ölüyor.

Artık toplumun bu canlılara karşı daha duyarlı olması gerekiyor. Bizde buna dikkat çekmek için çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybeden hayvanları kefenleyip, düzenlenen törenle defnediyoruz. Artık bu ölümler son bulsun" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 20:24
  1. Konya
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  3. Hayrettin Bulan
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