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Gündem İlginç durumu duyurdular: Yıkılan binalarda tespit ettik
Gündem

İlginç durumu duyurdular: Yıkılan binalarda tespit ettik

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR), İzmir depreminde yıkılan binalarda 'beton kalitesizliği' tespit edildiğini, Seferihisar açıklarında yaşanan depremin beklenmeyen bir durum olmadığını fakat Bayraklı ilçesinde hasara neden olmasının ilginç bulunduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:56:00 -
İlginç durumu duyurdular: Yıkılan binalarda tespit ettik

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR) Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, İzmir'deki büyük depremin hasara sebep olduğu binalardaki ölçümlerde beton kalitesinin olması gerekenin çok altında olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Arslan, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan depremin beklenmeyen bir durum olmadığını fakat Bayraklı ilçesinde hasara neden olmasını ilginç bulduğunu söyledi.

Seferihisar'daki yapılarda kılcal çatlaklar dahi görmediklerini fakat 40 dakika uzaklıktaki Bayraklı'da yıkımların meydana geldiğine işaret eden Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem, binaları lokasyona ve dayanıklılığına göre seçmiş. Dayanıklılık derken aklımıza beton dayanımı geliyor. Bizim Körfez Depremi'nde de gördüğümüz en önemli göçme sebeplerinden birisi betonun kalitesizliği, yeterli dayanıma sahip olmamasıdır. Projede öngörülen deprem dayanımının bırakın yarısına üçte birine sahip olması, Türkçesi de hırsızlıktır. Hırsızlık yapılmadan böyle bir göçmenin olma olasılığı bana göre sıfırdır. Teknik olarak biz her türlü doğa koşullarına dayanıklı binalar yapabiliyoruz."

Arslan, basit ölçümler yapılarak teknik durumun kısa sürede belirlenebileceğini bildirerek "Bölgede yaptığımız ölçümlerde beton kalitesi olması gerekenin çok altında çıktı." dedi.

Balçık zemin

Sahile doğru uzanan alanda silt, kum ve kil karışımı yani balçık zeminin söz konusu olduğunu belirten Arslan, yeraltı su seviyesinin de yüksek olduğunu ifade etti.

Arslan, göçen binaların 2000 yılından önce yapıldığını, bodrum katlarının bulunmadığını, bu dönemden sonra hazır beton kullanımının yaygınlaşması ile daha kaliteli binaların ortaya çıktığını söyledi.

Bölgede daire fiyatlarının yüksek olduğunu, ev sahibi olmak isteyenlerin yaklaşık 10 bin lira maliyetle en ileri teknik gereçlerle binaların deprem yeterliliğini ölçtürebileceğini söyleyen Abdussamet, "Cep telefonu, araba alırken bu kadar hassas davranan vatandaşlarımız ev alırken de aynı hassasiyeti gösterebilir. Türkiye'de 5-6-7 yıllık periyotlarla 7 şiddetine yakın deprem oluyor, daha yüksek de olacak. Bu kadar uzman üniversitelerimiz var. Sadece gözlemsel analizle bile binada ne olup bittiğinin sonucunu alabilirler." dedi.

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