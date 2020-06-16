İlginç bulgulara ulaşıldı! Yüzde yüz pamuklu kumaşa koronavirüs bulaşırsa sadece bir saat içinde...

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Scripps Araştırma Merkezi görevlileri yaptıkları son çalışmada mutasyon sonrası Covid-19'un eskiye nazaran çok daha dayanıklı ve ölümcül olduğunu belirlerken, pamuklu eldiven ve kumaşlarla plastik yüzeylerin Covid-19 virüsüne karşı tepkisine dair ilginç bulgulara ulaştı.

Araştırma sonuçlarına göre koronavirüs sonrası sıklıkla kullanılan plastik eldiven ve maskeler aslında "virüsün yüzeylerde tutunma gücü ele alındığında" aslında hiç de etkili değil.

Ancak yüzde 100 pamuklu kumaştan yapılan eldiven, maske ve diğer koruyucu ekipmanlar plastiğe göre 170 kat daha çok işe yarıyor.

Scripps Araştırma Merkezi'nin çalışmasında tam 8 farklı madde üzerinde Covid-19'un yaşayabilme süreleri test edilmiş. Bu maddeler arasında hemşire ve doktorların sıklıkla kullandığı plastik nitril eldivenler, kimyasal maddelere dayanıklı eldivenler, N-95 ve N-100 tarzı özel koyucu maskeler, plastik, pamuklu kumaş ve eldiven ile çelik yer alıyor.

Koronavirüs yüzde 100 pamuklu kumaşlarda 1 saat yaşayabiliyor

Buna göre koronavirüs plastik vizör şapkalarda 21 gün, paslanmaz çelikte 14 gün, nitril plastik eldivenlerde 7 gün, kimyasala karşı dayanıklı eldivenlerde 4 gün yaşayabilirken, pamuklu kumaş ve eldivenlerde sadece 1 saat yaşayabiliyor.

Eğer 100'de yüz pamuklu bir kumaşın yüzeyine Covid-19 virüsü bulaşırsa, sadece bir saat içerisinde virüsün yüzde 99.9'u bu doğal ortamı terk ediyor. 24 saat içerisindeyse koronavirüs tamamen doğal pamuklu kumaştan temizleniyor.

Araştırmayı yapan bilim insanları konu hakkında yazdıkları makalede sağlık alanında pamuklu kumaş kullanımının önemine değinirken, koronavirüsle mücadele ve salgından korunma yöntemleri, tıbbi malzemelerin yıkanması ve geri dönüştürülmesi konusunda ezber bozan bir bulguya ulaştıklarını açıkladı.

Pamuklu kumaşlarla ilgili araştırmaya tıp alanında yapılan çalışmalarla ilgili içerik sağlayan MedRxiv.org internet sitesinden ulaşılabilir.