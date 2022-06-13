İlginç araştırma sonucu: Kadın beyni erkek beyninden daha sıcak

Beyin (Eski Türkçede meñi, Orta Türkçede mengi ya da meyin) sinir sisteminin merkezi olarak hizmet eden bir organıdır. Bütün omurgalı hayvanlar ve çoğu omurgasız hayvan -bazı süngerler, knidliler, tulumlular ve derisi dikenliler gibi omurgasızlar hariç- beyne sahiptir.

Nörobilim araştırmaları, kadın ve erkeklerin beyin yapılarındaki farklılıklara dair ilginç bulgular ortaya çıkarıyor.

Kadınların ve erkeklerin biyolojik olarak birbirinden ne şekilde farklılıklar gösterdiği, uzun yıllardır çeşitli araştırmalara konu oluyor. Cinsiyete göre değişebilen bu farkları anlamak, özellikle belirli hastalıkların tedavisinde uygulanan yöntemleri kişiye özel olarak daha etkili hale getirmek açısından önemli.

Klinik nörobilim uzmanı ve psikiyatrist Dr. Daniel Amen, beyin görüntüleme araştırmalarının insanların cinsiyetten bağımsız olarak eşit derecede akıllı olduğunu gösterdiğini, ancak kadın ve erkek beyninin yapılanmasındaki farklılıkların da dikkate değer olduğunu öne sürüyor.

Beyindeki kan akışını ve sinirsel aktiviteyi ölçen SPECT taraması yöntemini kullanarak kendi ekibi ile yaptığı çalışmada Dr. Amen, 25 binden fazla erkek ve kadından alınan 46 bin beyin SPECT taramasını karşılaştırarak değerlendirdi. Alzheimer’s Disease Dergisi’nde yayınlanan bu çalışma, şimdiye kadarki en büyük fonksiyonel beyin görüntüleme çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor.

Dr. Amen, bu bulguları incelemeden önce erkek beyinlerinin hepsinin aynı olmadığı gibi, tüm kadın beyinlerinin de aynı olmadığını hatırlamanın önemini vurguluyor: “Kendilerini herhangi bir cinsiyette tanımlamayan (non-binary) ve trans bireylerin beyinlerinin daha derinden anlaşılmasını sağlamak için elbette daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Mevcut araştırmalar yalnızca eşit şekilde görevleri başarma becerisi olan kadın ve erkek beyinlerinin bunu yaparken beynin hangi farklı bölgelerini aktif olarak kullandığını ortaya koymaktadır.”

Beyinde Cinsiyete Bağlı Farklar Var mı?

Bu görüşe karşı olan bilim insanları da var. Bu bilim insanlarına göre; kızların ve erkeklerin beyinleri arasında herhangi bir kalıtsal biyolojik farklılık bulunmuyor.

Araştırmada ilginç sonuç: Kadın beyni erkek beyninden daha sıcak

İngiltere’nin Cambridge şehrinde MRC Moleküler Biyoloji Laboratuvarı’ndaki araştırmacılar, kadın beyninin erkek beynine göre 0,4 santigrat derece daha sıcak olduğunu tespit etti.

Kadın beyni ve erkek beyni arasındaki farkın büyük ihtimalle aybaşı döngüsünden kaynaklandığı düşünülüyor. Zira, araştırmada çoğu kadın yumurtlama sonrası aşamada tarandı ve beyin sıcaklıkları da yumurtlama öncesi aşamada taranan kadınlardan yaklaşık 0,4 derece daha sıcaktı.

Sonuçları Brain (Beyin) dergisinde yayımlanan araştırma, Edinburgh Kraliyet Hastanesi’nde bir gün boyunca sabah, öğleden sonra ve akşam geç saatlerde taranmak üzere 20-40 yaşları arasındaki 40 gönüllü üzerinde yapıldı. Araştırmada en yüksek beyin sıcaklığı 40,9 derece olarak ölçüldü.

BEYNİN SOĞUMA KAPASİTESİ BOZULABİLİR

Beyin tipik olarak geceleri soğuyor, gündüzleri ısınıyor. Bu yüksek sıcaklıklar vücudun başka yerlerinde ateş olarak kabul edilirken, araştırmacılar bunun sağlıklı beyin fonksiyonunun bir işareti olduğunu ifade ediyor. Öte yandan araştırmada beynin derin bölgelerindeki sıcaklığın 20 senelik zaman diliminde yaşla birlikte arttığı tespit edildi. Araştırmacılar beynin soğuma kapasitesinin yaşla birlikte bozulabileceğini öne sürüyorlar.