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Ilgın Kaplıcaları Voleybol Turnuvası başladı

Konya’nın Ilgın İlçe Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ilgın Kaplıcaları Voleybol Turnuvası başladı.

20 Ağustos 2019 Salı 10:13
Ilgın Kaplıcaları Voleybol Turnuvası başladı

Konya’nın Ilgın İlçe Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ilgın Kaplıcaları Voleybol Turnuvası başladı.


Açılışı gerçekleştirilen programa, Ilgın Kaymakamı Y. Fatih Kadiroğlu, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, oda başkanları ve davetliler ve vatandaşlar katıldı.


Programın açılış konuşmasını yapan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, spora ve sporcuya olan desteklerinin her yıl daha da artarak gideceğine vurgu yaparak, “Belediyemizin bu yıl 8.’sini düzenlemiş olduğu voleybol turnuvası açılış programımıza hepiniz hoş geldiniz. Turnuvamızda 7 takım 15 maç yapacak. Turnuvamız inşallah herhangi bir sakatlık olmadan kazasız bir şekilde tamamlanacak. Ilgın Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteğimiz önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek. Bu amaçla Ilgın Belediye Spor bünyesinde değişik branşlar açarak daha çok gencimizi sporla buluşturacağız. Spor sayesinde gençlerimiz arasında birliği, beraberliği, paylaşmayı, beraber sevinip beraber üzülmeyi ve en önemlisi de ekip ruhunu öğretmek istiyoruz. Diğer yandan stadyumda gerekli düzenleme çalışmalarını yaparak 7’den 70’e bütün Ilgın’ın spor yapmasını sağlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, daima yanlarında olduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum” dedi.


Başkan Ertaş’ın karşılaşmasının set vuruşunu yapmasının ardından turnuva başladı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:13
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