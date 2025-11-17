İlgilenilmeyen elektrik trafosu ölüm saçıyor

Adıyaman’ın Bahçelievler Mahallesi 910. Sokak’ta devrilen elektrik trafosu adeta can alan bir tuzak gibi mahallelinin ortasında bırakıldı. İçindeki elektrik hatları tamamen açıkta olan trafo, her an bir vatandaşı hayattan koparabilecek tehlike oluşturuyor.

Trafo kapağı kırılmış, kablolar dağılmış, yağmurla birlikte çamurun içinde elektrik akımıyla dolu bir felaket tablosu oluşmuş durumda. Mahalle sakinleri günlerdir aynı manzarayla karşı karşıya geldiklerini söyledi.

Vatandaşlar, sokaktan geçen çocukların ve araçların sürekli ölüm riski altında olduğunu söyleyerek duruma isyan etti. Bir mahalleli, "Burada birinin canı yandıktan sonra mı gelecekler? Bölgedeki ölüm tehlikesi her dakika büyürken, yetkililerin halen harekete geçmemesi kabul edilemez bir ihmal olarak görülüyor" " sözleriyle tepkisini dile getirdi.