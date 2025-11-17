  • İSTANBUL
Ekonomi Aselsan yeni sözleşmeyi duyurdu!
Ekonomi

Aselsan yeni sözleşmeyi duyurdu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Aselsan yeni sözleşmeyi duyurdu!

ASELSAN, yurdiçi alıcısına medikal medikal görüntüleme sistemleri tedariki için 26 milyon 70 bin dolar olan sözleşme imzaladı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, yurt içinde kullanıma yönelik medikal görüntüleme sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 26 milyon 70 bin dolar olan sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ve 2027 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verildi.

1
Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun
Gündem

Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik tutumunu..
Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.
Gündem

Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile uğurlanıyordu Özel Harekat polisleri duruma böyle el koydu. Şehit naaşını omuzlarına alarak tekbir sesleriyle ortalığı inletti.

Bando eşliğinde Chopin'e ait olan Piyano Sonatı ile ebedi yolculuğuna uğurlanan şehidimizin naaşı Özel Kuvvet Polislerinin müdahalesi ile so..
"Biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik" derken…
Gündem

“Biz kan kusup kızılcık şerbeti içtik” derken…

Terörsüz Türkiye için verilen emek ve göze alınan riskler ortadayken, DEM Partisi’nin “40 yıllık mücadele” söylemi, kirli ittifakların ve si..
