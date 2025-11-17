  • İSTANBUL
Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun

Nereden nereye! Türkiye, Portekiz’e askeri gemi yapıyor

İddianamede perde aralandı! Örgütün kilit isimleri tek tek deşifre edildi

Sarı şeytan Trump, yine rahat durmadı: Müslüman kanından sonra gözünü Maduro’ya dikti

TÜBİTAK BiGG’de dev destek! 109 girişimciye 900 bin liralık fon fırsatı

Türkçe ezanın Hatay ve Kıbrıs macerası

AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı

Eğitimde 22 yıllık istihdam tablosu! Bakanlık paylaştı: Öğretmen kadrosu gençleşiyor

“Terörü bir 40 yıl daha yaşamaya tahammülümüz yok”

İSFALT’taki çöküşü gizlemek için Arnavutköy’e iftira: Özgür Özel’in asfalt iddiası belgelerle çürütüldü
Kabine bugün toplanıyor
Gündem

Kabine bugün toplanıyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle bugün toplanacak. Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda en önemli iki madde Suriye ve Gazze konusu.

Kabine toplantısında; Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen askeri uçak kazası, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki ilerlemeler, ekonomik gelişmeler ile Gazze ve Suriye’deki son durum gündemin ana başlıklarını oluşturacak.

 

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçak sonrası bölgede görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri ekibinin yürüttüğü çalışmalar kabineye aktarılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, elde edilen deliller ve ilk bulgular hakkında kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

PKK’nın silah bırakma kararı ve Türkiye’den çekildiğini açıklaması sonrası atılan adımlar da toplantıda ele alınacak. Sınır ötesi operasyonlardaki son durum ve sahadan gelen gelişmeler değerlendirilecek.

Ekonomideki güncel tablo, enflasyonla mücadelede gelinen aşama ve atılması planlanan adımlar gündemde olacak.

Ayrıca Gazze’de ateşkes sonrası devam eden insani kriz ile Suriye’deki son durum masaya yatırılacak.

"Memleket Aşkıyla 350 bin yuva tamam" Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
"Memleket Aşkıyla 350 bin yuva tamam" Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Gündem

"Memleket Aşkıyla 350 bin yuva tamam" Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."
Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."

Sosyal Medya

Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu "İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan'la kıyaslıyorsunuz?"
Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Gündem

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan'a küstah çağrı
Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Dünya

Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

1
Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."
Sosyal Medya

Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."

Gazeteci ve yazar Etyen Mahçupyan, katıldığı bir programda Türkiye'deki siyasi kutuplaşmaya dair dikkat çekici bir yorumda bulunarak, Cumhur..
"Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık
Gündem

"Biz Müslümanlar Camiye Gideriz" | Sosyal Medyada Yeni Akım: Camiye Hazırlık

Sosyal medyada bir süredir popüler olan ve baba-oğul ilişkisini yansıtan "Baba oğul rakı içmeye beraber hazırlanıyoruz" akımına dikkat çekic..
Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu "İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?"
Gündem

Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Türkiye’nin nabzını tutan bir sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Muhabirin klasik sorusu şuydu: “Erdoğa..
