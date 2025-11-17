Kabine bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle bugün toplanacak. Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantıda en önemli iki madde Suriye ve Gazze konusu.
Kabine toplantısında; Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen askeri uçak kazası, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki ilerlemeler, ekonomik gelişmeler ile Gazze ve Suriye’deki son durum gündemin ana başlıklarını oluşturacak.
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçak sonrası bölgede görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri ekibinin yürüttüğü çalışmalar kabineye aktarılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, elde edilen deliller ve ilk bulgular hakkında kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.
PKK’nın silah bırakma kararı ve Türkiye’den çekildiğini açıklaması sonrası atılan adımlar da toplantıda ele alınacak. Sınır ötesi operasyonlardaki son durum ve sahadan gelen gelişmeler değerlendirilecek.
Ekonomideki güncel tablo, enflasyonla mücadelede gelinen aşama ve atılması planlanan adımlar gündemde olacak.
Ayrıca Gazze’de ateşkes sonrası devam eden insani kriz ile Suriye’deki son durum masaya yatırılacak.
Sosyal Medya
Etyen Mahçupyan'dan Dikkat Çeken Çıkış: "Laik Kesim Onu Gördükçe Hastalanıyor, Tayyip Erdoğan laik kesimi delirtti."
Gündem
Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”