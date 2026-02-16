İlgi azalıyor: 65 milyar dolarlık elektrikli araç darbesi!

Elektrikli araçlara yönelik ilginin zayıflaması, küresel otomotiv sektöründe 65 milyar dolarlık değer kaybına yol açtı. Üreticiler yatırımlarını gözden geçirirken, talep düşüşü ve politika değişimleri sektörü zorluyor.

Elektrikli araç (EV) pazarında yaşanan ivme kaybı küresel otomotiv sektörüne son bir yılda en az 65 milyar dolarlık darbe vurdu. Sektör temsilcileri, değişen talep koşulları ve politika belirsizlikleri nedeniyle şirketlerin stratejilerini yeniden şekillendirmek zorunda kaldığını, bu sürecin ek maliyetler doğurabileceğini belirtiyor.

Financial Times’ın haberine göre, ABD’de iklim politikalarında yaşanan keskin yön değişimi, üreticilerin elektrikli araç yatırımlarını ve ürün gamını gözden geçirmesine yol açtı. İçten yanmalı motorlardan en hızlı çıkış planını yapan markalar ise bu dönüşümden en sert etkilenenler arasında yer aldı.

Bu kapsamda, Stellantis bazı tamamen elektrikli modellerini üretim planından çıkarırken, ABD’de yüksek talep gören 5.7 litrelik “Hemi” V8 motorunu yeniden devreye alma kararı aldı. Söz konusu adımların şirkete 26 milyar dolarlık aktif değer kaybı yazdığı ve piyasa değerinde yaklaşık 6 milyar dolarlık düşüşe neden olduğu ifade edildi.

Benzer şekilde Ford Motor Company, elektrikli F-150 pikap projesini iptal etmesinin ardından 19,5 milyar dolarlık zarar açıkladı. Avrupa merkezli Volkswagen, Volvo Cars ve Polestar da elektrikli araç planlarını revize eden üreticiler arasında yer aldı.

Japon üretici Honda ise 2040 yılına kadar benzinli ve dizel araç üretimini sonlandırma hedefini koruyan tek Japon marka konumunda bulunuyor. Ancak şirket, elektrikli modellerine ilişkin 1,9 milyar dolarlık değer düşüklüğü dahil olmak üzere toplam 4,5 milyar dolarlık yıllık zarar öngördüğünü açıkladı.

ABD’de elektrikli araç teşviklerinin kaldırılması ve Başkan Donald Trump’ın emisyon düzenlemelerini daha da gevşetme yönündeki yaklaşımı, sektör beklentilerini aşağı çekti. Yönetici ve analistlere göre, önümüzdeki yıllarda elektrikli araçların ABD yeni otomobil pazarındaki payının yüzde 5 seviyesinde kalması bekleniyor. Bu oran, mevcut seviyenin yaklaşık yarısına işaret ediyor.

Sektör analizleri, üreticilerin Tesla’nın erken dönemde yakaladığı başarıyı model almaya çalışırken tüketici beklentilerini yeterince dikkate almadığını ortaya koyuyor. Yüksek fiyatlar, menzil kaygısı ve yetersiz şarj altyapısı talebi sınırlarken; Tesla da Çinli rakiplerle artan rekabet ve CEO Elon Musk’ın siyasi çıkışlarına yönelik tepkiler nedeniyle satışlarda gerileme yaşadı ve üst segment bazı modellerinin üretimini sonlandırdı.