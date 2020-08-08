Ilgaz Dağı'nın zirvesinde 20 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da yaşayan 58 yaşındaki Mehmet Sarıcıoğlu, Ilgaz Dağı'nın zirvesine 20 yıl önce diktiği Türk bayrağının bakımını da özenle gerçekleştiriyor.

Dağın 2 bin 587 metre ile en yüksek noktası olan Büyük Hacet Tepesi'ne Sarıcıoğlu tarafından 2000 yılında metal direk dikilerek Türk bayrağı asıldı.

Sarıcıoğlu, kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman hasar gören bayrağı yenisiyle değiştirildi.

Direğin de eskimesi nedeniyle Sarıcıoğlu, 5 metre uzunluğundaki ağaç direği tepeye çıkardı. Otomobiliyle gidebildiği yere kadar giden Sarıcıoğlu, 5 metrelik direği omzunda zirveye taşırken, eşi Melike Semra da Türk bayrağını yaklaşık 2 kilometre yürüyerek tepeye ulaştırdı.

Sarıcıoğlu ve eşi, tepede önce direği, ardından da Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Mehmet Sarıcıoğlu, AA muhabirine, 20 yıl önce Batı Karadeniz'in en yüksek tepesine Türk bayrağı astığını, 1-2 yıl aralıklarla bayrağı yenilediğini söyledi.

- "Mutluluğumu tarif etmem mümkün değil"



Direkte de zamanla tahribat olduğunu anlatan Sarıcıoğlu, "Bu sene ağaç direk dikmek istedim. Arabamızın altı vurdu. Römorkla geliyorduk, römorku bırakmak zorunda kaldım. Arabamla yukarı çıkamadım ama Allah nasip etti, başardık bu işi." dedi.

Sarıcıoğlu, tepede Türk bayrağını dalgalandırdığı için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Ne kadar mutlu olduğumu tarif etmem mümkün değil. Bayrağı brandadan yaptım. Yıldızını tanıdığım döşemeci arkadaşım vardı, ona diktirdim. Batı Karadeniz'in en yüksek noktasında bayrak dikip duygulanmamak elde değil. Ömrüm ve gücüm yettiği sürece bu bayrağı burada dalgalandırmak için elimden ne geliyorsa yapacağım." ifadesini kullandı.

- "Bayrak şehidimizin kanı, çocuklarımızın geleceğidir"

Melike Sarıcıoğlu da eşinin nerede bir bayrak görse selam durduğunu dile getirdi.

Uzun uğraşlar sonucu tepeye ulaştıklarına işaret eden Sarıcıoğlu, "Bu kadar yol yürüdüğümü hatırlamıyorum. Yürüyemezdim. Kemik erimem var. Bayrağı nasıl taşıdığımı da bilmiyorum. 'Çanakkale geçilmez' diyen şehitlerimizin, Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarının ruhu şad olsun. Allah güç, kuvvet, azim verdi." dedi.

Sarıcıoğlu, bayrağı asarken çok duygulandığını ifade ederek, "Yıllarca bizi koruyan, Türkiye'nin batısında, doğusunda askerlik yaparken canını veren, yavrularını öksüz bırakan o güzel evlatlarımız aklıma geldi. Bayrak şehidimizin kanı, çocuklarımızın geleceğidir. Bayrak göklerden inmesin, ezan sesleri dinmesin." diye konuştu.

Uğur Cengiz de yılda bir kez Hacet Tepesi'ne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tepeye çıkarken Sarıcıoğlu çiftini gördüm. 20 yıldır buranın bayraktarlığını yapıyorlarmış. Hiç üşenmeden buraya gelip bayrak dikiyorlar. Bayrak yıllardır burada dalgalanıyordu ama kimlerin getirdiğiyle ilgili bir düşüncemiz yoktu. Teyzemiz ve amcamız burada bayrağımızın dalgalanmasını sağlıyorlar."