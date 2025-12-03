  • İSTANBUL
Yaşam
2 bin yıllık Delikli Bent hayran bırakıyor! Doğanın gizli hazinesi ortaya çıktı

2 bin yıllık Delikli Bent hayran bırakıyor! Doğanın gizli hazinesi ortaya çıktı

Manisa Selendi'de 2 bin yıllık Delikli Bent, hem doğal oluşumuyla hem de antik mezarlarla aynı hatta bulunmasıyla görenleri büyülüyor.

Selendi Çayı üzerinde, kayaların içinden adeta bir tünel gibi oyularak oluşan Delikli Bent, yüzyıllar boyunca hem suyun aşındırmasıyla hem de insan eliyle şekillenerek ortaya çıkmış bir görüntü sunuyor.

Manisa’nın Selendi ilçesinde, Selendi Çayı üzerinde Bekiragalar ve Çinan bölgesinde yer alan, eski dönemlerde su değirmenlerinin su kaynağını sağlayan "Delikli Bent", yıllardır gözden uzak bir şekilde ziyaretçilerini bekliyor. Selendi’nin doğusunda, ilçe merkezine 7 kilometre mesafede Yıldız Mahallesi sınırlarında bulunan Delikli Bent’in, geçmişte bölgede bulunan su değirmenine su taşıyan kaynağın başlangıç noktasını oluşturduğu biliniyor. Çayın üzerinde 2 bin yıl öncesine uzandığı tahmin edilen antik Yıldız ve Dırazlar kaya mezarlarının güzergâhında yer alan Delikli Bent’in üst bölümünde, el ile işlenerek yapıldığı düşünülen bir yarığın bulunduğu ifade ediliyor.

Yapıda yer alan iki adet kaya deliğinin, çaydan akan suyun gücüyle zaman içerisinde kayayı aşındırması sonucu oluştuğu tahmin edilirken, bölgenin halk arasında "Delikli Bent" veya "Delik Düven" olarak adlandırılan oluşum, doğal anıt niteliğiyle dikkat çekmesine rağmen keşfedilmeyi bekliyor.

Selendi’nin turizm elçisi Prof. Dr. Şaban Gürcan, bölgenin doğal ve kültürel açıdan büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Delikli Bent gerçekten doğa harikası bir oluşum, görülmeye değer bir yer. Eskiden üstündeki yarıktan salınan bir levha ile sular bir setle toplanır, değirmene su taşınırdı. Yüksek noktadan çarklara salınan su, değirmen taşını döndürürdü. Bu sayede buğdaylar un haline gelirdi. Ancak sonraki yıllarda Delikli Bent’ten gelen suyla çalışan bu değirmen, teknolojiyle yarışamayarak işlevsiz kaldı" dedi. Gürcan, bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Buranın doğal güzellikleri iyi planlanırsa çok değerli bir yürüyüş rotası haline gelebilir. Hem tarihi hem doğal dokusuyla Selendi’ye önemli katkı sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

