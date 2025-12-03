2 bin yıllık Delikli Bent hayran bırakıyor! Doğanın gizli hazinesi ortaya çıktı

Selendi’nin turizm elçisi Prof. Dr. Şaban Gürcan, bölgenin doğal ve kültürel açıdan büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Delikli Bent gerçekten doğa harikası bir oluşum, görülmeye değer bir yer. Eskiden üstündeki yarıktan salınan bir levha ile sular bir setle toplanır, değirmene su taşınırdı. Yüksek noktadan çarklara salınan su, değirmen taşını döndürürdü. Bu sayede buğdaylar un haline gelirdi. Ancak sonraki yıllarda Delikli Bent’ten gelen suyla çalışan bu değirmen, teknolojiyle yarışamayarak işlevsiz kaldı" dedi. Gürcan, bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Buranın doğal güzellikleri iyi planlanırsa çok değerli bir yürüyüş rotası haline gelebilir. Hem tarihi hem doğal dokusuyla Selendi’ye önemli katkı sağlayabilir" ifadelerini kullandı.