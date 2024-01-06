Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed ÖZTÜRK’ten Akit Medya’ya ziyaret!

Akit Medya Ankara Temsilciliği görevine yeni başlayan Gazeteci Latif Şimşek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Öztürk, Akit Medya'nın Türkiye’de izlediği habercilik politikasına değinerek çalışmalarında başarılar diledi.

Akit Medya Ankara Temsilcisi Latif Şimşek ise Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ilgaz her daim Anadolu’da kadim bir şehirdir. Başkan Mehmed Öztürk’ten ilçede yapılan çalışmaları dinledik, geçen 5 yıllık süreçte her daim üzerine katarak giden bir Ilgaz Belediyesi olmuş ve anlıyoruz ki azmiyle ve çalışkanlığıyla Başkan Öztürk ile Ilgaz önümüzdeki süreçte kendini daha da çok geliştirerek adından çokça söz ettirecek. Aslında herkesin çocukluğunda şarkılara şiirlere konu olmuş Anadolu’nun yüce dağı Ilgaz, hak ettiği değeri ve özeni yine Mehmed Öztürk zamanında görüyor." dedi.

'Andolu'nun yüce dağı Ilgaz'

Ilgaz Belediye Başkanlığı bünyesinde Yıldıztepe turizm merkezinde doğa, kayak ve macera severleri misafir eden Ilgaz Belediyesi, bu kışta kapılarını tüm Türkiye'ye açtı. Yerli ve yabancı binlerce kişiyi Yıldıztepe kayak merkezinde ağırladıklarını dile getiren Başkan Öztürk özellikle Ankara’ya yakınlığı ile ilgi odağı olan merkeze herkesi davet ediyor.

Göreve geldiği 5 yıllık süreçte yaptıkları ile ilgili de açıklamada bulunan Mehmed Öztürk, kat ettikleri yolu bir bir anlattı. Alt yapı ve üst yapı çalışmaları başta olmak üzere birçok vizyon projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Öztürk, ilçeyi büyük bir meydana kavuşturacaklarını da ekleyerek "Önümüzdeki süreçte bambaşka bir Ilgaz olacak" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Latif şimşek ise Başkan Mehmed Öztürk'e teşekkür etti.

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