  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İletişimde abonelik iptalleri e-Devlet’ten yapılabilecek
Ekonomi

İletişimde abonelik iptalleri e-Devlet’ten yapılabilecek

Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler 26 Ekim’den itibaren e-devlet üzerinden iptal ettirilebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:24:00 -
İletişimde abonelik iptalleri e-Devlet’ten yapılabilecek

e-Devlet Kapısı’nda sunulan hizmetlere bir yenisi daha ekleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. e-Devlet Kapısı’ndan gerçekleştirilen fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak. Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan “turkiye.gov.tr” adresi üzerinden abonelik iptal başvurusunu yapmış olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Laikçi tayfada ahlak vıcık vıcık! Cenazesinde cinsellikle anılmak isteyen kadın oyuncu mide bulandırdı
Gündem

Laikçi tayfada ahlak vıcık vıcık! Cenazesinde cinsellikle anılmak isteyen kadın oyuncu mide bulandırdı

Laikçi tayfa yine mide bulandırdı. Kırmızı Oda'nın oyuncusu cenazesinden cinsellikle anılmak istediğini söyledi ve "" ifadesinde bulundu..
Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca koronavirüsün en çok bulaştığı ortamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde ..
Balbay yıldırım hızında çark etti
Gündem

Balbay yıldırım hızında çark etti

Mustafa Balbay katıldığı televizyon programında, "Müslümanlar dinlerini en iyi Danimarka'da yaşıyor." deyince konuklardan hukukçu Mücahit Bi..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay