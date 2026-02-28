İletişim Başkanlığı'ndan "savaş başlıyor" iddialarına sert yalanlama!

  • İSTANBUL
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "savaş başlıyor" ve "hazırlık yapın" şeklindeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu. Halkı paniğe sevk etmeye çalışan hesaplar hakkında adli süreç başlatıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde bazı sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan ve vatandaşların çeşitli savaş hazırlıkları yapması gerektiğini öne süren paylaşımlara dair resmi bir açıklama yayımladı.

NSosyal hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmede, toplumda korku iklimi oluşturmayı hedefleyen bu ifadelerin hiçbir gerçeklik payı taşımadığı ve tamamen dezenformasyon içerikli olduğu açıkça belirtildi.

KAOS HEDEFLEYEN HESAPLARA ADLİ TAKİP

Türkiye'nin tüm güvenlik ve savunma mekanizmalarının, ilgili kurumların tam koordinasyonuyla ve yüksek bir kapasiteyle yürütüldüğünün altı çizilen açıklamada, kamuoyunda paniğe yol açacak herhangi bir durumun bulunmadığı vurgulandı. DMM, asılsız iddiaları yayanlara dair kararlılık mesajı vererek,"Toplumu korku, endişe ve kaosa sürükleme hedefiyle hareket eden bu hesaplara yönelik adli süreçler kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadelerini kullandı.

 

