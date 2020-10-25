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Aktüel İletişim Başkanlığından "Osman Hamdi Bey Dijital Sergisi"
Aktüel

İletişim Başkanlığından "Osman Hamdi Bey Dijital Sergisi"

Ressam Osman Hamdi Bey'in 50'ye yakın özel eseri ve bilinmeyen yönleri, üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazlarıyla "360 Kültür Sanat Gösterimi" altında sanatseverlerle buluşturulacak

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:36:54 -
İletişim Başkanlığından "Osman Hamdi Bey Dijital Sergisi"

ANKARA (AA) - İletişim Başkanlığı, çağdaş Türk resim sanatının ve müzeciliğinin öncüsü Osman Hamdi Bey'in 50'ye yakın özel eseri ve bilinmeyen yönlerini üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazlarıyla "360 Kültür Sanat Gösterimi" altında sanatseverlerle buluşturacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerin yeni iletişim ve gösterim teknikleri kullanılarak vatandaşların erişimine sunulmasına devam edildiği belirtilerek, hologram ve özel projeksiyon teknolojisiyle dijital sergilerin gerçekleştirileceği "360 Kültür Sanat Projesi"nin hayata geçirildiği duyuruldu.

Eserleriyle Türk sanat tarihine damga vuran sanatçı Osman Hamdi Bey anısına hazırlanan dijital serginin yarın Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi'nde açılacağı bildirilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Çağdaş Türk resim sanatının ve müzeciliğinin öncüsü Osman Hamdi Bey'in 50'ye yakın özel eseri ve bilinmeyen yönleri üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazlarıyla '360 Kültür Sanat Gösterimi' altında sanatseverlerle buluşacak. Sergide yeteneğiyle bugün dahi tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Osman Hamdi Bey'in paha biçilemez eserleri, hayatı ve yaşadığı dönem, özel olarak tasarlanan gösterim tekniklerinin kullanılacağı dijital ortamda görülebilecek."

Osman Hamdi Bey Dijital Sergisi, 9 Kasım'a kadar 11.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Misafirler, dijital sergide Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak ağırlanacak.

- Sanata adanmış ruh: Osman Hamdi Bey

Türkiye'de müzeciliğin kurucusu sayılan, Tanzimat döneminde bilim, sanat, arkeoloji ve müzecilik anlamında büyük atılımlar gerçekleştiren Osman Hamdi Bey, mütevazı kişiliği ve sanata adanmış ruhuyla kendisinden geriye paha biçilemez eserler bıraktı.

Osman Hamdi Bey, özellikle "Kaplumbağa Terbiyecisi" (1906) ve "Silah Taciri" eserleriyle tüm dünyada adından söz ettirdi.

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