  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İletişim Başkanlığı "Uluslararası Medya Brifingleri"ne başladı
Aktüel

İletişim Başkanlığı "Uluslararası Medya Brifingleri"ne başladı

Brifinglerin ilki 9 Eylül'de Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi - Toplantıda 8 ülkeden 15 basın mensubu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının üst düzey yetkilisinden Türkiye'nin enerji politikasının yanı sıra Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de icra edilen arama ve sondaj faaliyetleri hakkında bilgi aldı - Brifinglerde, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini meşgul eden konular hakkında Ankara'nın yaklaşımı paylaşılacak. Böylece yurt dışı kaynaklı dezenformasyon, algı operasyonu ve yalan haberlerin önüne geçilmesi hedefleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:10:32 -
İletişim Başkanlığı "Uluslararası Medya Brifingleri"ne başladı

ANKARA (AA) - İletişim Başkanlığı, tematik konularda periyodik olarak yapılacak Uluslararası Medya Brifingleri adlı toplantı serisini hayata geçirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, uluslararası medyaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi.

Dış politikadan enerjiye, ekonomiden siyasete birçok başlıkta Türkiye ve dünya gündemine ilişkin konularda uluslararası medyaya yönelik bilgilendirme çalışmaları yürüten İletişim Başkanlığı, şimdi de tematik konularda periyodik olarak gerçekleştirilecek "Uluslararası Medya Brifingleri" adlı toplantı serisini başlattı.

Brifinglerin ilki, 9 Eylül'de İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapıldı. "Türkiye'nin enerji politikası" başlığında düzenlenen toplantıya 8 ülkeden 15 basın mensubu katıldı.

Toplantıda, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının temsilcileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının üst düzey yetkilisinden Türkiye'nin enerji politikasının yanı sıra Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de icra edilen arama ve sondaj faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sunumun ardından yaklaşık bir saat boyunca basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakanlık yetkilisi, 2021'de süresi dolacak doğal gaz kontratlarından yenilenebilir enerjiye kadar birçok konuya değindi.

- Yurt dışı kaynaklı yalan haberlerin önüne geçilmesi hedefleniyor

İletişim Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir, Başkanlığın yabancı medya mensuplarına yönelik bilgilendirme ve kamu diplomasisi faaliyetlerine büyük önem verdiğini, bu çalışmaların artarak devam edeceğini bildirdi.

İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü tarafından düzenlenecek brifinglerde, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini meşgul eden konular hakkında Ankara'nın yaklaşımı paylaşılacak. Böylece yurt dışı kaynaklı dezenformasyon, algı operasyonu ve yalan haberlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak
Gündem

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından Türkiye'nin doğalgaz üreten ülkeler adayı olması, ithal edilen kontratlarda da şartları değiştirec..
Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı
Gündem

Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı

İçişleri Bakanlığı ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi...
ABD'den bölgede savaş çığırtkanlığı: Sözle değil eylemle karşılık verin
Dünya

ABD'den bölgede savaş çığırtkanlığı: Sözle değil eylemle karşılık verin

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki varlığına karşı harekete g..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı