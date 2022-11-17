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Gündem İletişim Başkanlığı Türkiye ile Katar arasında ''Türkiye-Katar Ulus Markalama Paneli'' düzenleyecek!
Gündem

İletişim Başkanlığı Türkiye ile Katar arasında ''Türkiye-Katar Ulus Markalama Paneli'' düzenleyecek!

İletişim Başkanlığı, 2022 FIFA Katar Dünya Kupası organizasyonu marjında DOHA'da 'Türkiye-Katar Ulus Markalama Paneli' düzenleneceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 22:45:00 - 2022-11-17 22:55:38
İletişim Başkanlığı Türkiye ile Katar arasında ''Türkiye-Katar Ulus Markalama Paneli'' düzenleyecek!

İletişim Başkanlığı, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası organizasyonu için DOHA'da "Türkiye-Katar Ulus Markalama Paneli" düzenleneceğini duyurdu.

19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Rixos Gulf Hotel Doha'da düzenlenecek olan panele konuşmacı olarak, T.C Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Murat Karagöz, T.C İletişim Başkanlığı Türkiye Marka Ofisi Koordinatörü Nur Özkan Erbay ve Katar Al-Sharq Medya Grubu Başkan Yardımcısı Jaber Al Harami katılacak.

İşte İletişim Başkanlığı'nın açıklaması:

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