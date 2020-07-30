İletişim Başkanlığı madde madde açıkladı: Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?
İletişim Başkanlığı, Meclis'te kabul edilen sosyal medya yasasıyla ilgili grafikli bir açıklama bulundu. Başkanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan detaylarda, düzenlemedeki 6 maddenin neleri içerdiği aktarıldı.
İletişim Başkanlığı'nın aktardığı detaylarda "Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?" sorusuna yanıt olarak şu ifadeler ve grafikler yer aldı:
Madde 1: Bu madde sosyal ağ sağlayıcılarını tanımlamaktadır.
Madde 2: Kanun kapsamında verilen idari cezalar, muhatabın yurt dışında olması hâlinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bildirilecektir.
Madde 3: Bu madde ile yer sağlayıcıları, kanunlara uyarak sorumluluklarını yerine getirecek ve kanuna uymadığı takdirde idari para cezasıyla karşılaşacaktır.
Madde 4: Bu madde, suç unsuru oluşturabilecek yayınlarla mücadele kapsamında erişimin engellenmesini düzenlemektedir.
Madde 5: Bu madde ile arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik hakları daha etkin korunacaktır.
Madde 6: Bu madde, sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülüklerini düzenlemektedir.