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Medya

İletişim Başkanlığı madde madde açıkladı: Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?

İletişim Başkanlığı, Meclis'te kabul edilen sosyal medya yasasıyla ilgili grafikli bir açıklama bulundu. Başkanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan detaylarda, düzenlemedeki 6 maddenin neleri içerdiği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:38:00 -
İletişim Başkanlığı madde madde açıkladı: Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor?

İletişim Başkanlığı'nın aktardığı detaylarda "Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor?" sorusuna yanıt olarak şu ifadeler ve grafikler yer aldı:

Madde 1: Bu madde sosyal ağ sağlayıcılarını tanımlamaktadır.

​Madde 2: Kanun kapsamında verilen idari cezalar, muhatabın yurt dışında olması hâlinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bildirilecektir.

Madde 3: Bu madde ile yer sağlayıcıları, kanunlara uyarak sorumluluklarını yerine getirecek ve kanuna uymadığı takdirde idari para cezasıyla karşılaşacaktır.

Madde 4: Bu madde, suç unsuru oluşturabilecek yayınlarla mücadele kapsamında erişimin engellenmesini düzenlemektedir.

Madde 5: Bu madde ile arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik hakları daha etkin korunacaktır.

Madde 6: Bu madde, sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülüklerini düzenlemektedir.

 

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