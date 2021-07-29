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Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yangınlarla ilgili flaş açıklama: Hesabını verecekler
Gündem

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yangınlarla ilgili flaş açıklama: Hesabını verecekler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 16:13:00 -

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Manavgat, Marmaris, Mersin, Adana, Bodrum, Osmaniye ve Aydın'da art arda çıkan yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yangınlarla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Tüm imkanları seferber edildi

Milli servetimiz olan ormanlarımızdaki yangınları kontrol altına almak ve etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiştir. Tüm kurumlarımız sahada vatandaşlarımızın yanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Sorumlular hesabını verecek

Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun.

Ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

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