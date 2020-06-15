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Siyaset

İletişim Başkanı Altun’dan ‘PençeKartal’ operasyonu hakkında açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 06:02:47 -
İletişim Başkanı Altun’dan ‘PençeKartal’ operasyonu hakkında açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur” dedi.


İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından ‘PençeKartal’ operasyonu hakkında açıklama yaptı. Altun, “PençeKartal operasyonuyla Kuzey Irak’taki terör mevzilerini yerle bir ediyor, terörü kaynağında kurutma stratejimizi bir kere daha hayata geçiriyoruz. Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun!” ifadelerine yer verdi.

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