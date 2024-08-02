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Gündem İletişim Başkanı Altun'dan, Katz'ın paylaşımına tepki: Buraya bak, katil ruh hastası...
Gündem

İletişim Başkanı Altun'dan, Katz'ın paylaşımına tepki: Buraya bak, katil ruh hastası...

Yeniakit Publisher
2024-08-02 21:46:00 -
İletişim Başkanı Altun'dan, Katz'ın paylaşımına tepki: Buraya bak, katil ruh hastası...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak." ifadelerini kullandı.

Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

"BURAYA BAK, KATİL RUH HASTASI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:
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"Buraya bak, katil ruh hastası. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak."

Kaynak: AA

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