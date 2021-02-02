İletişim Başkanı Altun'dan Boğaziçi açıklaması: Huzuru temin etmek için gerekeni yapacağız

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili açıklama yaptı.

Paylaşımında, eylemde gözaltına alınan 108 kişiden sadece 7'sinin üniversite öğrencisi olduğuna dair habere de yer veren Altun, "Tabloda duruşumuz da net. Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Bir üniversitenin üç başarı kriteri vardır; araştırma, eğitim ve topluma hizmet. Bunun için gereken kaynağı sağlamaya devam edecek, huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.