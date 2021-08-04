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İletişim Başkanı Altun'dan ABD'nin göçmen çağrısına tepki
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Gündem İletişim Başkanı Altun'dan ABD'nin göçmen çağrısına tepki
Gündem

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'nin göçmen çağrısına tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin Türkiye üzerinden yaptığı göçmen çağrısına sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 11:28:00 -
İletişim Başkanı Altun'dan ABD'nin göçmen çağrısına tepki

letişim Başkanı Fahrettin Altun,  ABD'nin bazı Afganların Türkiye dahil üçüncü ülkeler üzerinden ABD'ye göç başvurusu yapabilecekleri açıklamasına ilişkin Bloomberg'e konuştu.

Altun, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD tarafından fonlanan proje ve kuruluşlarda çalışan bazı Afganistan vatandaşlarına üçüncü ülkelere giderek ABD'den sığınma talebinde bulunma çağrısını derin endişeyle karşılıyoruz. Türkiye kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır. Bölgemizdeki koşullar ve ülkemizin 4 milyondan fazla sığınmacıya yıllardır ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, düzensiz göçü özendirecek böyle bir çağrı asla kabul edilemez. Sınır güvenliğimizi muhafaza etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Yorumlar

Amine

Amerika'nın yine şeytani oyunlarindan birisi bizi göçmenlerle vurma oyunu bu şeytanlar kendilerini çok akıllı zannediyor ama öyle değil İnşallah kendi oyunlerinizla kendinizi vuracaksiniz
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