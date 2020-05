İletişim Başkanı Altun, koronavirüs iletişim stratejisini Türk Kızılay Dergisi 1868'e anlattı:

ANKARA (AA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yurt içi ve yurt dışında salgına karşı en etkili mücadeleyi veren ülke olmamıza rağmen uluslararası medya ne yazık ki Türkiye'nin başarısını görmezden gelebiliyor." dedi.

Türk Kızılay dergisi "1868"in mayıs sayısında Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki iletişim stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman olduğu gibi Kovid-19 ile mücadele sürecinde de şeffaflık temelli bir iletişim stratejisi izlediklerini belirtti.

Tüm gelişmelerle ilgili gerçek ve aydınlatıcı bilgileri hızla milletle paylaştıkları gibi dezenformasyona karşı da çok önemli bir mücadele yürüttüklerini vurgulayan Altun, devletin Kovid-19 salgınının etkisini en az indirebilmek için daha ilk vaka görülmeden önce bile birçok tedbiri hayata geçirdiğini, tüm imkanları seferber ettiğini anımsattı.

Altun, sürecin hemen başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde Bilim Kurulu oluşturularak ulusal strateji belirlendiğini, burada alınan tüm kararlar ve ortaya çıkan verilerin açık ve net bir şekilde kamuoyuna sunulduğunu, test, vaka, vefat ve iyileşme sayılarına ilişkin şeffaf periyodik bilgilendirmeler yapıldığını ifade etti.

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sağlık Bakanlığı ve İletişim Başkanlığının resmi açıklamalarını dikkatle takip etmeleri ve açıklanan tedbirlere hassasiyetle uymalarını istediklerini anlatan Altun, sosyal medyada kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformasyon içerikli haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi ve Türkiye düşmanlarının krizi kötü emellerine alet etmelerine izin verilmemesi yönündeki çağrıları sürekli yinelediklerinin altını çizdi.

Altun, tüm bakanlıklar ve kurumların uygulamaya aldıkları kararlar, tedbirler ve destekleri hızla vatandaşlara bildirildiğini, salgına ilişkin tedbirler ve veriler konusunda oldukça açık ve şeffaf olmaya devam ettiklerini belirtti.

- "İnsanımıza devletimizin ve milletimizin şefkat eli dokundu"

Ücretsiz maske dağıtımı, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan vefa sosyal destek ekipleri, ekonomik paketler, sokak hayvanlarına mama dağıtımı gibi pek çok yardım ve destek faaliyetleri hatırlatılarak bu konulara dair vatandaşlardan gelen reaksiyonların sorulması üzerine Altun, şunları söyledi:

"Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde alınan her tedbir ve atılan her adım milletimiz tarafından çok yüksek oranda sahiplenildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na verilen destek de bunun göstergesi oldu. Uygulanan hizmetlere karşı vatandaşlarımız memnuniyetlerini CİMER üzerinden ya da sosyal medya üzerinden dile getiriyor. CİMER'e gelen mesajlarda, okulunun bahçesindeki zeytin ağaçlarından elde edilen geliri, emekli bayram ikramiyesini, ek ders ücretini, gazilik maaşını bağışlamak isteyen vatandaşlarımızın mesajları bizleri ziyadesiyle mutlu etti, bir o kadar da duygulandırdı. Yapılan hizmetlere çamur atmak, mücadelede aktif görev alan kurum ve kuruluşlarımızı karalamak isteyenlere de sağduyulu vatandaşlarımız itibar etmiyor. Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz her gün binlerce kişiye ulaşıyor. Vefa Sosyal Destek uygulamasıyla başta kıymetli büyüklerimiz olmak üzere birçok insanımıza devletimizin ve milletimizin şefkat eli dokundu. Milletimizin mayasındaki iyilik ve dayanışmanın en güzel örneklerini her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de görmek gururu verici."

Fahrettin Altun, "Dünyanın yaşlılarını ölüme terk ettiği, tedavi sonrası hastaların evlerine faturalar gönderdiği böylesi bir küresel salgında, devletimizin vatandaşlarıyla kurduğu insani iletişim kalitesini bu derece yüksek tutmayı nasıl başarıyorsunuz?" sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yurt içinde ya da yurt dışında hiçbir vatandaşın yalnız bırakılmadığını aktardı.

- "İnsani tavırla hareket ediyoruz"

İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken'i ambulans uçak gönderip Türkiye'ye getirmelerinin bu yaklaşımın örneği olduğuna dikkati çeken Altun, "Mücadelede yer alan tüm kurum ve kuruluşlarımız en insani şekilde hareket ederek, Türkiye Cumhuriyeti devletine sadece vatandaşlarının değil tüm insanların güven duymalarını sağlıyor. Bunu vatandaşlarımızın tedbirlere uymada ortaya koyduğu yüksek hassasiyet de gösteriyor. Çünkü vatandaşlarımız biliyor ki devletimiz, milletine rağmen bir adım atmaz, atmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın hep söylediği gibi 'Yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz' ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyerek sadece vatandaşlarımıza karşı değil tüm insanlara karşı, dünyanın ortak mücadelesinde insani tavırla hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Uluslararası medyada Türkiye

"Türkiye'nin ülke içinde salgınla mücadele ederken diğer ülkelere bu zor günlerde verdiği desteğin uluslararası medyada yeterince görüldüğünü düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Altun, Türkiye'nin yeni tip koronovirüsle küresel mücadele kapsamında bugüne kadar 57 farklı ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduğunu, bu yardımların insani sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede örnek olduğu gibi yaptığı yardımlarla da dünyaya öncülük ettiğini söyleyen Altun, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışında salgına karşı en etkili mücadeleyi veren ülke olmamıza rağmen uluslararası medya ne yazık ki Türkiye'nin başarısını görmezden gelebiliyor. Bunun yanında uluslararası medya ABD'de seyahat yasağı ya da İtalya'da iş yerlerinin kapatılması gibi haberlerde manipülatif ve kasıtlı şekilde Türkiye'den fotoğraflar kullanarak asla kabul edilmeyecek hatalar yaptı. Yanıltıcı haberlere karşı tepkimizi bu medya kuruluşlarına hemen mektup göndererek gösterdik ve söz konusu fotoğrafların kaldırılmasını sağladık. En son, Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarılı ülkelere ilişkin başyazısında Türkiye’nin başarısına yer vermeyen Amerikan The New York Times'a bir mektup yazarak, gazeteyi hatasını düzeltmek zorunda bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımız, telefon diplomasisiyle salgına karşı mücadelede küresel girişimlere öncülük ederek bu sürecin uluslararası dayanışmayla başarıya ulaşacağını vurgularken, yabancı basında Türkiye'nin salgına karşı başarısının görülmemesi ya da art niyetli haber ve görsellere yer verilmesi Türkiye düşmanlığının dışa vurumundan başka bir şey değildir."