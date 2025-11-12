İletişim Başkanı açıkladı: “Şehitlerimiz A-400M uçağımızla ülkemize getirilecek”

Türkiye, şehitlerimizin yasını tutuyor. Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehit olmuştu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan-Gürcistan sınırında meydana gelen uçak kazası hakkında yeni bir açıklama yayımladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bilgi veren Duran şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir."