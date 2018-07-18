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İleri seviyede meme kanseri olanlara psikolojik destek hattı

Metastatik meme kanseriyle mücadele eden kadınların psikososyal destek ihtiyacından yola çıkılarak hayata geçirilen Metastatik Meme Kanseri Farkındalık ve Hasta Psikolojik Destek Projesi başladı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:52
İleri seviyede meme kanseri olanlara psikolojik destek hattı

Metastatik meme kanseriyle mücadele eden kadınların psikososyal destek ihtiyacından yola çıkılarak hayata geçirilen Metastatik Meme Kanseri Farkındalık ve Hasta Psikolojik Destek Projesi başladı.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinden (TTOD) yapılan açıklamada, TTOD, Europa Donna Hasta Derneği ile Pfizer Onkoloji'nin iş birliğinde hayata geçirilen ve pilot olarak İstanbul'da başlatılan proje kapsamında, metastatik meme kanserli hastalar, uzman psikologlardan ücretsiz olarak yardım alabilecek.

Projenin amacı, meme kanserinin en ileri evresindeki hastaların duygusal yükünü hafifletmek, mücadelede ihtiyaç duydukları psikolojik ve sosyal desteği sağlamak. Uzman bir psikologdan randevu almak için hastaların "0530 969 39 33" numaralı Psikolojik Destek Randevu Hattı'nı araması yeterli olacak.

Hastaların psikolog ile yapacağı ilk görüşme sonrasında, ihtiyaçları doğrultusunda 5 seansa kadar ücretsiz görüşme imkanı sağlanabilecek.

Ayrıca, pilot olarak İstanbul'da uygulamaya konulan projenin, toplum ve hasta yakınları tarafından psikolojik etkileri tam olarak anlaşılamadığı bilinen metastatik meme kanseriyle ilgili farkındalığı arttırması da amaçlanıyor.

 

 

AA

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:52
  1. İstanbul
  2. ttod

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