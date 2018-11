‘İleri belediyecilik’ projeleri ile büyüyen kent Bayrampaşa

Sözlerini “Halkımız ile el ele, gönül gönüle çıktığımız ‘hizmet yolculuğumuzu’ büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Allah’a şükürler olsun ki, göreve başlarken vaat ettiğimiz ‘İleri Belediyecilik’ projelerimizi birlik içinde, bir bir hayata geçirdik. İlçemizi kalıcı eserler ile donatarak daha yaşanabilir bir kent haline dönüştürdük. Bu vesileyle 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Bu başarı bizim, bu başarı hepimizin. Bizler, Bayrampaşalıların yüzde yüzünün yüzünü güldürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim amacımız hizmet, sevdamız millet” şeklinde sürdüren Başkan Atila Aydıner, Bayrampaşa’nın değerine değer katacak yeni projelerinin hazır de olduğunu belirtti.

Halk ile iç içe bir başkan

Dev projeleri hayata geçirirken, güler yüzlü belediyecilik felsefesi ile hareket eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçedeki esnaf ve vatandaşları da sık sık ziyaret ediyor. İlçeyi mahalle mahalle, sokak sokak gezerek talepleri yerinde alan Başkan Aydıner, vatandaş odaklı çalıştıklarını söylüyor. Bayrampaşa için gece-gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Atila Aydıner, “Yönetimdeki temel ilkemiz herkesin görüşüne yer vermek. Proje ve hizmet üreterek Bayrampaşa’yı daha da büyütmek. Biz her daim halkımızın ve esnafımızın içinde olmak durumundayız. Vatandaşımın ve esnafımın bir sıkıntısı varken, benim rahat etmem mümkün değil. Bayrampaşa halkının hizmetkârı olmak benim en büyük mutluluğum. Çok çalışarak, çok üreterek hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. 2023 hedeflerimiz artık uzak değil” dedi.

Büyük sevgiyle karşılanıyor

Ziyaretler sırasında, ‘kapımız da gönlümüz de herkese açık’ vurgusu yapan Başkan Aydıner, gittiği her yerde büyük sevgiyle karşılanıyor. Başkan Aydıner’in ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlar, “Belediye Başkanımız Atila Aydıner’i çok sık görüyoruz, ona kolay ulaşıyoruz ve her türlü sıkıntımızı hiçbir aracı olmadan doğrudan kendisine iletebiliyoruz. Sunduğu hizmetlerden de oldukça memnunuz” sözleriyle düşüncelerini dile getiriyorlar.

‘Üstü park, altı otopark’ projeleriyle trafiğe köklü çözüm

‘İleri Belediyecilik’ çalışmaları kapsamında, ilçe genelinde modern ve teknolojik otopark projelerini hayata geçirmeye devam eden İstanbul Bayrampaşa Belediyesi, ‘üstü park, altı otopark projeleriyle’ trafik sorununa köklü çözüm üretiyor.

Atatürk Parkı

Yenidoğan Mahallesi Atatürk Parkı’nda yapımı devam eden, toplam 16 bin metrekare alana inşa edilen ve 4 kattan oluşan otopark 500 araç kapasiteyle Bayrampaşa’nın en büyük ve en modern otoparkları arasında yer alıyor. Otoparkta engelli vatandaşların araçları ve elektrikli tekerlekli sandalyeleri için de özel park yeri ayrıldı.

Dr. Fazıl Küçük Parkı

Muratpaşa Mahallesi Dökümcüler Caddesi’ndeki Dr. Fazıl Küçük Parkı’nın altına yapılan, 3 katlı 300 araç kapasiteli zemin altı otopark mahalleye adeta nefes aldırdı. Yenilenerek yeşil örtüyle süslenen, çocuk oyun grubu, fitness alanı, mini basket ve futbol sahası yer alan 4 bin 500 metrekarelik park da vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Konçoğlu Parkı

Kocatepe Mahallesi Pazar Caddesi’ne 5 katlı 250 araç kapasiteli yeni bir zemin altı otopark ve modern park inşa ediyor. Toplam inşaat alanı 10 bin 850 metrekareyi bulan proje tamamlandığında bölgedeki trafik yoğunluğu büyük oranda azalacak ve mahalle sakinleri de eskisinden daha yeşil parklarına kavuşmuş olacak.

Altı otopark üstü yüzme havuzu

Bayrampaşa Belediyesi’nin, Tuna Caddesi’nde inşa ettirdiği 2 yüzme havuzu ve zemin altı otoparktan oluşan bir diğer ‘İleri Belediyecilik’ projesi birden çok ihtiyacı karşılayacak. Yüzme havuzu Bayrampaşalı’ların spor aktivitelerine renk katarken, 210 araç kapasiteli zemin altı otopark da bölgedeki trafik yoğunluğunu büyük oranda azaltacak. Toplam inşaat alanı 10 bin 520 metrekareyi kapsayan projede betonarme ve çelik makas sistemi birlikte kullanılacak.

Altıntepsi’ye altın proje

İlçedeki Altıntepsi Mahallesi’nin en merkezi konumuna da 4 katlı 120 araç kapasiteli zemin altı otopark ve modern park yapılıyor. Projede kafeterya ve kulüp binası da yer alıyor.

Otopark kapasitesini 20 bine çıkaracağız

Göreve başladığında Bayrampaşa’daki trafik sorununu çözme sözü verdiğini hatırlatan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Somut projeleri bir bir hayata geçirerek bu vaadimizi de yerine getiriyoruz. Sadece Bayrampaşa’nın değil, İstanbul’un en büyük sorunlarının başında gelen trafik sorununa ‘üstü park, altı otopark’ projelerimizle kalıcı çözüm üretmeye devam ediyoruz. Birden çok noktada başarıyla yürüttüğümüz otopark çalışmalarımızla Bayrampaşa’daki otopark kapasitesini 20 bine çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yahya Kemal Parkı yenilendi

İstanbul Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki parkları zamanın şartlarına ve vatandaşların taleplerine göre bir bir yeniliyor. Yenileme programı kapsamında, baştan sona yenilenen Yahya Kemal Parkı yeni görüntüsüyle adeta göz kamaştırıyor. Park, yeni görünümüyle vatandaşların büyük beğenisi topluyor. Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan ilçedeki parkların sayısını arttırırken diğer taraftan mevcut parkları yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yenileme programı kapsamında, Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Parkı da yeni görünümüne kavuşturuldu. Parktaki oturma grupları, çocuk oyun alanı, zemin kaplaması ve havuz baştan sona yenilendi. Yürüyüş yolunun da yapıldığı parktaki ağaç sayısı ve yeşil alan miktarı da arttırıldı. Fitnees aletlerinin de yerleştirildiği park vatandaşların rahatlıkla spor yapabileceği bir hale getirildi. Işıklandırma sistemi de baştan sona yenilenen parkın güvenliği ise birden çok noktaya yerleştirilen kameralarla sağlanıyor. Öte yandan; parkta, şiir, biyografi ve anıttan oluşan Yahya Kemal Beyatlı köşesi oluşturulacak.

“Herkesin mutlu ve umutlu olduğu bir ilçe için çalışıyoruz”

Parkta incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “İlçemizdeki tüm parklarımızı günün şartlarına uygun biçimde baştan sona yeniliyor ve güzelleştiriyoruz. Bizim çalışmalarımızın ana gayesi daha yaşanabilir, daha modern ve daha yeşil bir Bayrampaşa’yı halkımızın hizmetine sunmak. Bu bağlamda her alanda yeni yeni projeler geliştirerek, ilçemizi 2023’e hazırlıyoruz. Herkesin mutlu ve umutlu olduğu bir ilçe için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Engelli gündüzlü bakımevi açılıyor

Engelli vatandaşlara ve ailelerine yönelik bir dizi çalışma yürüten İstanbul Bayrampaşa Belediyesi, şimdi de ‘Gözünüz arkada kalmasın, onlar artık bize emanet’ sloganıyla yapımını tamamladığı Engelli Bakım Evini hizmete sunmaya hazırlanıyor. Engelli vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği ve rehabilite edileceği Engelli Gündüzlü Bakım Evi İstanbul Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Ahmet Sarıoğlu Parkı’nın içinde hizmet verecek. İnşaatı tamamlanan iki katlı bakım evinin yakında bir zamanda hizmete sunulması planlanıyor. Aileler, engelli çocuklarını ya da yakınlarını günü birlik bakım evine gönül rahatlığı ile bırakabilecek. Öte yandan; bakım evinin bulunduğu park da ‘Engelli Parkı’na dönüştürülecek.

İçi ‘sevgi’ dolu bir ‘kafe’

Down sendromlu gençleri istihdam etmek amacıyla Bayrampaşa Belediyesi’nin hizmete sunduğu ‘Sevgi Kafe’ büyük ilgi görüyor. Bayrampaşa Şehir Parkı’nda hizmete sunulan Sevgi Kafe’de, Down Sendromlu gençler gülen yüzleriyle misafirlerini bekliyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kafe misafirlerinden tam not alıyor.

“Down sendromlu kardeşlerimizi istihdam ediyoruz”

Kafenin Bayrampaşa’ya ayrı bir renk katığını belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Down sendromlu yavrularımızı istihdam etmek ve onların zamanlarını güzel bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla Sevgi Kafe’yi açtık. Bu kardeşlerimiz burada oldukça mutlu oluyor. Onların ve ailelerinin mutlu olmasıyla beraber bizler de mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Özel çocuklara’ özel okul

Öte yandan; Down Sendromlu ve Otistik Çocuklar Okulu’nu Remziye-Yakup Kutsal Özel Eğitim Merkezi adıyla hizmete açan Bayrampaşa Belediyesi, engelli çocukların eğitimine de büyük destek oluyor.

Başkan Aydıner: Yepyeni bir Bayrampaşa hayalimiz var

Yeni Bayrampaşa hayalini gerçekleştirmek için çok çalıştıklarını belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “İşimiz çok, zamanımız az. Az zamanda çok ve büyük işler yapmanın mücadelesini veriyoruz. Biz istiyoruz ki, Bayrampaşa’da yaşamak insanımıza keyif, huzur ve mutluluk versin. Vatandaşlarımız trafik sorunu yaşamasın, yeşile hasret bir ömür değil, yeşillikler içinde bir ömür sürsün. Parklarımızda ve yeşil alanlarımızda çocuklarımız güvenle büyüsünler; yürüyüş yollarında yaşamın keyfini sürsünler. Bu nedenle her bir mahallemize zemin altı otoparklar, yeşil alanlar, yürüyüş yolları ile insanımızın huzuru koklayacağı dev parklar yapıyoruz. Bu doğrultuda lunapark alanına Osmanlı camii, saat kulesi, su sebili, kültür merkezi, park, yürüyüş yolu, zemin altı otopark ve süs havuzundan oluşan dev bir kompleks inşa ediyoruz. Bu büyük projenin halkımız ve ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bayrampaşa’ya dev kompleks

Yeni Bayrampaşa yolunda ‘İleri Belediyecilik’ projelerini bir bir hayata geçiren İstanbul Bayrampaşa Belediyesi, Kartaltepe Mahallesi’ndeki lunapark alanına Osmanlı camii, saat kulesi, su sebili, kültür merkezi, park, yürüyüş yolu, zemin altı otopark ve süs havuzundan oluşan dev bir kompleks inşa ediyor.

2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen Bayrampaşa Belediyesi, ‘İleri Belediyecilik’ projelerini bir bir hayata geçiriyor. Bu projelerden biri de Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi’ndeki lunapark alanında yükseliyor. İnşaatı başlayan proje kapsamında alana İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bayrampaşa Belediyesi işbirliği ile Osmanlı camii, saat kulesi, su sebili, kültür merkezi, park, yürüyüş yolu, zemin altı otopark ve süs havuzundan oluşan dev bir kompleks inşa edilecek.

Çok fonksiyonlu hizmet tesisi

‘İleri Belediyecilik’ projeleri ile büyük beğeni toplayan İstanbul Bayrampaşa Belediyesi, içinde park, zemin altı otopark, kapalı semt pazarı, spor kulübü ve muhtarlık binası, kurban satış ve kesim alanı ile afet koordinasyon merkezi bulunan çok fonksiyonlu hizmet tesisini vatandaşların hizmetine sunmak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Projenin maliyetinin 50 milyon lirayı bulduğunu belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner, “Projemizde park, zemin altı otopark, kapalı semt pazarı, kulüp ve muhtarlık binası, kurban satış ve kesim alanı ile afet koordinasyon merkezi yer alıyor. Önemli bir bölümünün yapımını tamamladığımız tesisimizi yakın zamanda bir bütün olarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bütün çalışmalarımızın amacı daha yaşanabilir ve modern bir Bayrampaşa inşa etmek” dedi.

Prestij caddeleriyle bir başka güzel

Cadde ve sokakları güzelleştirmeye ve özelleştirmeye devam eden Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki ‘prestij caddelerin’ sayısını bir bir arttırıyor. Altyapısı, zemini ve aydınlatma sistemi son teknoloji ile baştan son yenilenen caddelerin kaldırımları da görme engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi. Ayrıca kaldırımlara parklanmayı önlemek için de cadde boyunca sınır ekipmanları eklendi.