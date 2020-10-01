  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İlde korkutan gelişme! 97 ev karantinaya alındı
Gündem

İlde korkutan gelişme! 97 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 97 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:57:00 -
İlde korkutan gelişme! 97 ev karantinaya alındı

Türkiye, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini sürdürüyor. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Adıyaman'da 97 ev, karantinaya alındı. 

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, il merkezindeki çeşitli mahallelerdeki 97 eve karantina kararı alındı.

Son koronavirüs verileri

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki son verilere göre, dün (30 Eylül) 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1452 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 278 bin 504'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı 317 bin 272 kişiyi bulurken, vefat sayısı ise 8 bin 130 kişiye yükseldi.

"Tünelin ucu göründü"

Koronavirüs tablosunu duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamayla ümit verdi. 

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü." ifadelerini kullandı.

Maske dayatmasının arkasından küreselci McKinsey çıktı!
Maske dayatmasının arkasından küreselci McKinsey çıktı!

Gündem

Maske dayatmasının arkasından küreselci McKinsey çıktı!

Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama: Virüsün amacı bizi öldürmek değil çünkü...
Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama: Virüsün amacı bizi öldürmek değil çünkü...

Korona Virüs

Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama: Virüsün amacı bizi öldürmek değil çünkü...

Dünyayı sallayan iddia: Dünya Sağlık Örgütü Başkanı satın alınmış!
Dünyayı sallayan iddia: Dünya Sağlık Örgütü Başkanı satın alınmış!

Dünya

Dünyayı sallayan iddia: Dünya Sağlık Örgütü Başkanı satın alınmış!

Trump'ı hedef aldı: Yaşam savaşı veriyor!" target="_blank">
"Koronavirüs devrim yapacak" diyen Soros Trump'ı hedef aldı: Yaşam savaşı veriyor!

Dünya

"Koronavirüs devrim yapacak" diyen Soros Trump'ı hedef aldı: Yaşam savaşı veriyor!

Koronaviris (Kovid-19) salgını onları uçurdu! Servetlerine servet kattılar
Koronaviris (Kovid-19) salgını onları uçurdu! Servetlerine servet kattılar

Gündem

Koronaviris (Kovid-19) salgını onları uçurdu! Servetlerine servet kattılar

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İlde korkutan gelişme! 97 ev karantinaya alındı

hadee, (istanbul' da metroolarda kucak kucağa seyahatlere devam)
  • Yanıtla
Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu
Dünya

Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, askeri yardım taşıyan Ermeni konvoyu yerle bir edildi.
Ermenistan'a yardım iddiaları gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İran açıklaması
Dünya

Ermenistan'a yardım iddiaları gündem olmuştu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İran açıklaması

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklamalar..
Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle
Gündem

Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın 5 gününde Azeri cephesinden yeni bir hamle geldi. Ölüm dalışı gerçekleştiren kamikaze dronelar ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay