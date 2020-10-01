İlde korkutan gelişme! 97 ev karantinaya alındı

Türkiye, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Adıyaman'da 97 ev, karantinaya alındı.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, il merkezindeki çeşitli mahallelerdeki 97 eve karantina kararı alındı.

Son koronavirüs verileri

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki son verilere göre, dün (30 Eylül) 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1452 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 278 bin 504'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı 317 bin 272 kişiyi bulurken, vefat sayısı ise 8 bin 130 kişiye yükseldi.

"Tünelin ucu göründü"

Koronavirüs tablosunu duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamayla ümit verdi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü." ifadelerini kullandı.