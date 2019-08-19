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İlçeyi birbirine katan olay! Asker ve polis ablukaya aldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, taraflarla görüşerek kavgayı yatıştırdı, gruplar dağıtıldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:42
İlçeyi birbirine katan olay! Asker ve polis ablukaya aldı

Hamam Mahallesi'nde, aralarında alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen iki grup arasında kavgaçıktı.

Bıçak ve sopaların kullanıldığı, çok sayıda kişinin karıştığı kavganın büyümesi, tarafların iş yerleri ve araçlarına zarar verilmesi üzerine kent merkezinden ilçeye özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile İlçe Jandarma Komutanlığına ait ekipler sevk edildi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:42
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