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Ekonomi İlçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ'ın görevlendirilmesine ilişkin karar
Ekonomi

İlçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ'ın görevlendirilmesine ilişkin karar

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:57:54 -
İlçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ'ın görevlendirilmesine ilişkin karar

İZMİR (AA) - Merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını teminen gerekli şehir besleme hattı yatırımları Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) veya doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından, şehir giriş istasyonu ve dağıtım şebekesi yatırımları ise doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından yapılacak.

İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını teminen gerekli şehir besleme hattı yatırımları BOTAŞ veya doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından, şehir giriş istasyonu ve dağıtım şebekesi yatırımları ise doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından yapılacak.

Yeterlilik sağlayan ilçelerin şehir besleme hattı yatırımlarının, BOTAŞ Genel Müdürlüğü veya ilgili dağıtım şirketinin hangisi tarafından yapılacağına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu karar verecek.

Büyükşehirlerde yer alan ilçelerde, ilçe merkez nüfusunun 20 bin ve üzerinde olduğunun tespitinde, 12 Kasım 2012 tarihli ve 6360 sayılı kanunla mahalleye dönüşen köyler veya beldeler göz önünde bulundurulmayacak.

İlçelerin karar kapsamında nüfuslarının tespitinde, ilgili kurum veya kuruluşların resmi verileri esas alınacak. Yeterlilik sağlayan ilçeler, BOTAŞ Genel Müdürlüğünün önerisi, EPDK'nin görüşü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayıyla belirlenecek.

Belirlenen ilçelere doğal gaz ulaştırılması için yapılacak yatırımların finansmanı, ilgili yıl Orta Vadeli Programı ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında değerlendirilecek.

Yapılması gereken yatırımlar, yapılabilirlik etüdü hazırlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacak. Söz konusu yatırımlar, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından BOTAŞ'ın yatırım programına alınacak.



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