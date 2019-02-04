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İlçede büyük karışıklık! 300'e yakın kişi hastanelik oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu 300'e yakın kişinin mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurması, yetkilileri harekete geçirdi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:01
İlçede büyük karışıklık! 300'e yakın kişi hastanelik oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde hafta sonu 300'e yakın kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, "Tedbir amaçlı ilçenin sularını kestik, şok klorlama yapıyoruz" dedi.

Hafta sonu Bucak Devlet Hastanesi'ne çoğunluğu mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle 300'e yakın kişi başvurdu. Hastaneye gelenlerin tamamı ayakta yapılan tedaviden sonra taburcu edildi. İçme suyundan kaynaklı bir rahatsızlık ya da salgın olabileceği ihtimali üzerine, Bucak Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, ilçenin çeşitli mahallelerindeki evlerden alınan içme suyu numuneleri incelenmek üzere Burdur Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi.

İlçedeki tüm içme suyu depoları ve şebekelerdeki suların tahliye edilerek şok klorlama çalışması yapılması kararlaştırıldı. Tedbir amaçlı içme suyu şebekeleri ve su depoları boşaltılacağı için kısa süreliğine içme sularında kesinti yaşanacağı kaydedildi.

'48 saat sonra belli olacak'

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu anda rahatsızlanmaların sudan kaynaklandığına ilişkin bilgi yok. Tedbir amaçlı ilçenin sularını kestik, şok klorlama yapıyoruz. Çeşitli mahallelerden numuneler alındı. 48 saat sonra belli olacak. Yaklaşık 45 bin insanın yaşadığı bir şehirde 300 kişinin hastaneye müracaatını hemen suya bağlamamız mümkün değil. Hastaneye bulantı, kusma ve ishalden gelen hastalarımızdan yatan yok, ayakta serum uygulamasından sonra taburcu ediliyor. Biz süratle sular için tedbir aldık. Bunun nedenini bilmediğimiz için laboratuvar sonuçlarına göre konuşacağız. Su kesintisi ve klorlama tedbir amaçlı. Ayrıca son günlerde aşırı yağışlardan dolayı yüzeydeki suların taban suları ile birleşmesinden dolayı bir etki midir, değil midir, laboratuvar sonuçlarına göre açıklama yapabiliriz. Bizim yaptığımız çalışma vatandaşlarımızın hastaneye gelen şikayetlerinden dolayı, ihtimal de sulardan olabileceği için tedbir amaçlı depolarımızı ve sulama şebekelerimizi boşaltıp, şok klorlama yapabilmek için su kesintisi uyguluyoruz."

Yalçın Sezgin, rahatsızlığın içme suyundan kaynaklanma ihtimaline karşı da tedbir amacıyla okullarda su kesintisi uygulandığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 15:01
  1. Burdur
  2. Bucak ilçesi
  3. zehirlenme
  4. toplu zehirlenme
  5. 300 kişi hastanelik oldu
  6. ilçeyi karıştıran olay

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