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İlçe protokolü halkla bayramlaştı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde protokol üyeleri ve halk bayramlaştı.

11 Ağustos 2019 Pazar 15:15
İlçe protokolü halkla bayramlaştı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde protokol üyeleri ve halk bayramlaştı.


Çelikhan İlçe Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve Çelikhan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Recep Duran Çelikhan Ulu Cami önünde vatandaşlarla bir araya geldi.


Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bayramlaşmada ilçe protokolü tek tek vatandaşlarla tokalaşarak bayramlarını kutladı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 15:15
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