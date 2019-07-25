İlçe Emniyet Müdürü kalp krizi geçirdi!
iskenderun İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.25 Temmuz 2019 Perşembe 18:11
Kalp krizi geçiren İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, tedavi altına alındı.
Tolunay'ın makam odasında bulunduğu sırada rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edild
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tolunay İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tolunay, Defne ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.
Anjiyo yapılan Tolunay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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