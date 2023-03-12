İlber Ortyaylı'nın Türkçe ezan çıkışına Erhan Afyoncu'dan cevap!
Tarihçi İlber Ortaylı'nın, "Arapça ezan yasağını CHP kaldırdı" iddiasına Tarihçi Erhan Afyoncu'dan cevap geldi.
Baro TV'de katıldığı programda konuşan Tarihçi İlber Ortaylı, Arapça ezan yasağının, ezanı Türkçe okutturan CHP'nin teklifi ile kaldırıldığını iddia etti.
Ortaylı, "Türkçe ezandan tekrar Arapça ezana dönülmesi için verilen kanun teklifi, Demokrat Parti’nin değil CHP’nindir. Öbürü onu devam ettirmiştir." dedi.
İlber Ortaylı'nın yasakçı CHP'yi güzelleme çabasına cevap Tarihçi Erhan Afyoncu'dan geldi.
Ortaylı'nın iddiasına Sabah gazetesindeki köşesinden cevap veren Afyoncu, şu ifadeleri kullandı:
Ezanın Arapça okunması teklifini CHP değil Demokrat Parti verdi. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinin hemen ardından ilk gündem maddesini "Arapça ezan okuma yasağının kaldırılması" oluşturdu. Demokrat Parti’nin verdiği kanun teklifini CHP de destekledi. Değişikliği Cumhurbaşkanı Celal Bayar da onaylayınca ezan Arapça okunmaya başladı. Camilerin etrafında toplanan halk sevinçten secdeye kapandı.
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