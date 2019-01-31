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İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki

Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki gösteren Tarihçi Prof. İlber Ortaylı "Türkçe çok önemlidir. RTÜK'ün iletişim araçlarında cezalandıracağı şey, yanlış Türkçe kullanmak, yanlış Türkçe konuşmaktır." dedi. Ortaylı "Bir televizyon spikeri kızcağız 'başkan' diyemiyor, 'başgan' diyor. Bunu bir spiker söylüyor." diyerek tepkisini dile getirdi.

31 Ocak 2019 Perşembe 10:55
İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Burdur'un Bucak ilçesinde, Bucak Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (BEKAP) kapsamında düzenlenen seminere katıldı.

Ortaylı, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki seminerde, Türkçenin önemli bir mesele olduğunu ve doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

Üniversite öğrencilerinin Türkçeyi bozuk kullandıklarına değinen Ortaylı, "Maalesef üniversitelerimiz, liselerimiz çocuklarımıza doğru dürüst Türkçe nedir, nasıl konuşulur, Türk dilinin grameri, telaffuzu nasıldır, nasıl muhafaza edilir bunları veremiyorlar ve insanlar televizyondan, şuradan, buradan, şantözlerden edindikleri garip bir Türkçe ile konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Ortaylı: Bunu bir spiker söylüyor

Ortaylı, Türkçenin yanlış kullanımıyla ilgili izlenimlerini şu sözlerle aktardı: "Bir televizyon spikeri kızcağız 'başkan' diyemiyor, 'başgan' diyor. Bunu bir spiker söylüyor. Türkçeyi ağzının arkasına atmış öyle konuşuyor. Tiyatrocular, sinemacılar, televizyon ve radyo spikerleri o dili temsil ederler. Türkiye Cumhuriyeti eğitim bakımından kendini yaralamış bir cumhuriyettir. Bunun üstünü kırmızı kalemle çizin. Eğer bugün büyük bir buhranın içine girmişsek bundan daha büyük bir problem olamaz. Nasıl çıkacağımızı bilemiyorum. Rüyalarıma giriyor. Ben her gece öğretmenler görüyorum, birtakım saçma sapan şeyler konuşuyoruz. Demek ki kafamı çok meşgul ediyorlar. Yani benim Türkiye'nin kültür buhranını, eğitim çıkmazını nasıl atlatacağına dair fazla bir fikrim yok. Bu çok önemli bir fasıl. Bunu çözemiyorum."

Türkiye'nin en sıkıntılı zamanında bile öğretmen yetiştirdiğini dile getiren Ortaylı, eski Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati Uğural'ın kurduğu eğitim enstitülerinin bu konuda başarılı olduğunu belirtti.

Ortaylı, Türkçeyi doğru kullanmanın önemine vurgu yaparak "RTÜK'ün iletişim araçlarında cezalandıracağı şey, yanlış Türkçe kullanmak, yanlış Türkçe konuşmaktır. Bu cumhuriyet üzüm, tütün, tahıl parasıyla bile zor geçindiği vakitte, dışarıya yetişmeleri için mühendis, hekim, metalurji mühendisleri yollamış." diye konuştu.

Ortaylı'ya daha sonra şehri ziyareti anısına çeşitli hediyeler verildi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:55
  1. Burdur
  2. İlber Ortaylı
  3. Bucak Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (BEKAP)
  4. Türkçe

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